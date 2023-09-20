İsveç'te PKK/YPG için haraç toplayan kişinin hapis cezası onandı, sınır dışı edilme kararı iptal edildi - Son Dakika

İsveç'te PKK/YPG için haraç toplayan kişinin hapis cezası onandı, sınır dışı edilme kararı iptal edildi

İsveç\'te PKK/YPG için haraç toplayan kişinin hapis cezası onandı, sınır dışı edilme kararı iptal edildi
Son Güncelleme: 20.09.2023 13:27

İsveç Yüksek Mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan suçlu bulunan bir kişinin hapis cezasını onaylarken, cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilme kararını iptal etti. Mahkeme, suçlunun 'teröre finans sağlamak', 'gasp teşebbüsü' ve 'silahlı saldırı' suçlarından suçlu bulunduğunu belirtti. Bu kararla birlikte, İsveç'te terör örgütü adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

İsveç'te Yüksek Mahkeme, ülkede terör örgütü PKK/ YPG için haraç toplamaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki kişinin hapis cezasını onarken, cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kararını da iptal etti.

Yüksek Mahkeme'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişinin "teröre finans sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı"dan suçlu bulunduğu ve bir alt mahkemenin verdiği cezanın onandığı belirtildi.

Açıklamada, bir alt mahkemenin suçlunun cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilme kararını da iptal ettiği kaydedildi.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 6 Haziran'da bu kişinin "teröre finans sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, terör örgütü için haraç toplayan zanlının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edileceği belirtilmişti.

Böylece, ülkede ilk kez, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var." ifadelerini kullanmıştı.

Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.

Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti.

İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi terör örgütü PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'yi göstermişti.

Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İsveç, YPG, PKK, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç'te PKK/YPG için haraç toplayan kişinin hapis cezası onandı, sınır dışı edilme kararı iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te PKK/YPG için haraç toplayan kişinin hapis cezası onandı, sınır dışı edilme kararı iptal edildi - Son Dakika
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