İtalya'da siyasi kriz: Başbakanı Draghi'nin istifa etmesi bekleniyor - Son Dakika
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İtalya'da siyasi kriz: Başbakanı Draghi'nin istifa etmesi bekleniyor

14.07.2022 20:26
İtalya'da siyasi kriz: Başbakanı Draghi'nin istifa etmesi bekleniyor

İtalya Başbakan Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından ilerleyen saatler istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını duyurdu.

İtalya Başbakan Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından ilerleyen saatler istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını duyurdu.

İtalya'da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etti. Boykot'un ardından Draghi, ilerleyen saatler istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını duyurdu. Draghi kabineye verdiği demeçte, "Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım. Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok" dedi.

Boykot edilen yardım paketi Senato'dan onay aldı

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylandı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylandı.

Erken seçime gidilebilir

Analistler, yardım paketine yönelik muhalefetin ideolojik değil, parti içi anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu savundu. İtalya'da Haziran 2023te yapılması planlanan genel seçimlerin Draghi'nin istifası sonrası erkene çekilebileceği ifade edildi.

Şubat 2021den bu yana görevde olan Draghi, M5S'nin desteği olmadan da İtalya parlamentosunda çoğunluğu elinde tutuyor. - ROMA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya'da siyasi kriz: Başbakanı Draghi'nin istifa etmesi bekleniyor - Son Dakika

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