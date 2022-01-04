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İtalya'da, yeni cumhurbaşkanı için oylama 24 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

İtalya'da, yeni cumhurbaşkanı için oylama 24 Ocak'ta başlayacak

04.01.2022 16:26
İtalya'da, yeni cumhurbaşkanı için oylama 24 Ocak'ta başlayacak

İtalya'da yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için oylama 24 Ocak'ta başlayacak.

İtalya'da yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için oylama 24 Ocak'ta başlayacak.

İtalya'da binden fazla parlamento üyesi ve bölge temsilcisi yeni cumhurbaşkanının belirlemesi için 24 Ocak'ta oy kullanmaya başlayacak. Yedi yıl görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde oylama kapalı yapılacak. Günlerce sürmesi beklenen seçimlerde, resmi aday bulunmazken, milletvekilleri kendi belirledikleri adaylar için oy kullanıyor. Parti liderleri ise ortak bir aday belirlenmesi amacıyla milletvekilleriyle müzakere ediyor. Bir adayın seçimin ilk 3 turunda cumhurbaşkanı seçilebilmesi oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Ancak seçimin dördüncü ve sonraki turlara kalması durumunda oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanan aday yarışı kazanıyor.

Yerel medyaya göre, merkez sağ partilerin öne çıkan adayı 4 dönem başbakanlık yapan 85 yaşındaki Silvio Berlusconi olurken, merkez soldaki Demokrat Parti ise cumhurbaşkanı olmak istediğini açıklayan mevcut Başbakan Mario Draghi'yi destekliyor. Eski Temsilciler Meclisi Pier Ferdinando Casini, eski Başbakan Giuliano Amato ve mevcut Adalet Bakanı Marta Cartabia'nın da Cumhurbaşkanlığına aday olması bekleniyor.

İtalya'da 1971'de yapılan ve en uzun süren cumhurbaşkanlığı seçiminde Giovanni Leone, 23 turun ardından yarışı kazanmıştı.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İtalya'da, yeni cumhurbaşkanı için oylama 24 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
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