İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail'in İran'a vereceği karşılığın gerilimi tırmandırmamasını umuyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in İran'a vereceği karşılık hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail'in muhtemelen vereceği karşılığın gerilimi tırmandırmamasını umuyoruz" dedi.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum arasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da düzenlediği saldırıya değinen Tajani, İsrail'in muhtemelen bir misillemede bulunacağını belirterek, "Çağrımız her zaman sağduyu ve gerilimi düşürme yönündedir. İsrail'in muhtemelen vereceği karşılığın bir hedefe yönelik olmasını ve gerilimi tırmandırmamasını umuyoruz" dedi. - ROMA
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç, Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in istiklal mücadelesi için can veren tüm şehitleri rahmet ve duayla anarak ruhlarının şad olmasını diledi.
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