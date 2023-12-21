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İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı ve Yönetimi İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı ve Yönetimi İstifa Etti

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yakup Türkoğlu, yönetim kurulu, kadın politikaları başkanlığı ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte görevden istifa ettiklerini açıkladı. Türkoğlu, partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleme kararına rağmen partinin aksi tavır ve söylemlerde bulunması üzerine istifa kararı aldıklarını belirtti.

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı ve Yönetimi İstifa Etti
21.12.2023 - 19:33,
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İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yakup Türkoğlu, yönetim kurulu ile kadın ve gençlik kolları üyeleri olarak görevden istifa ettiklerini açıkladı.

Türkoğlu yaptığı açıklamada, ilçe başkanlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleme kararına rağmen partinin aksi tavır ve söylemlerde bulunması üzerine görevi bırakma kararı aldıklarını bildirdi.

İlçe yönetim kurulu, kadın politikaları başkanlığı ve gençlik kolları üyelerinin istifa kararı aldığını kaydeden Türkoğlu, yönetim kurulu ve partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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