İYİ Parti CHP'yi Ziyaret Etti

21.03.2026 20:50
İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı vesilesiyle CHP'yi ziyaret etti; ekonomik sorunlar gündeme geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla partiler arası bayram ziyareti sürüyor. Bu kapsamda İYİ Parti heyeti Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Sevim Elif Babaoğlu ve Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı CHP'yi ziyaret etti. Heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar karşıladı.

Yavuzyılmaz, Türkiye'nin ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek, "Gelecekten umudunu kesmiş toplum içindeki kitle kim derse gençler. Bir genç şu anda bir araba almayı hayal edemiyor. Bir ev almayı hayal edemiyor. Evlenmeyi hayal edemiyor. Evlenecek olsa çocuk yapmaya cesaret edecek durumda değil. Ekonomik krizin altında ezildikçe eziliyor. Diğer yandan bu gençlerin bahsettiğiniz gençlerin anneleri, babaları çalışıyorsa şanslıysa ve iş bulmuşsa çalışıyorsa ağırlıklı olarak ortalama bir asgari ücret seviyesinde çalışmak durumunda asgari ücret şu anda ortalama ücrete dönmüş vaziyette. Eğer emeklilerse zaten bu kez de bir bayramda bile yılda iki bayramda bile asgari ücretin 28 bin lira olduğu yerde 4 bin lira adı ikramiye yani desek ki harçlık desek harçlık değil. Bir aileyi geçindirmek bakımından dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bugün dün zordu ülke açısından çünkü AK Parti'nin yirmi üç yıllık kurduğu bir rant sistemi var. Bu rant sistemi tabii birilerini beslerken birilerinin lüks ve şatafat içinde yaşamasını sağlarken diğer yandan halkın kalanını büyük ölçüde fakirleştirdi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz da, "Trafikte kesilen cezalar, işte bir yılda toplanması gereken veya bütçeye konulan cezanın bir ayda kesilmesi hatta iki üç katı yüksek oranda kesilmesi artık hükümette şöyle bir şey var, enerjileri yok. Türkiye'yi bu ekonomik krizden kurtaracak planları, programları yok. Üç yıldır yoğun bir program uygulanıyor. ya da uygulandığını söylüyorlar ama enflasyon hala 30'lu rakamlarda. Önümüzdeki altı ayda bu ekonomi düzelmeyecek. Maalesef bu konuların üstüne gidilmesi lazım. Şartlar öyle ağır hale geldi ki şimdi bir emeklinin bir öğrenci okutması mümkün değil. veya bir çalışanın çocuğunu okutması mümkün değil. Artık bunları konuşur hale geldik. Maalesef. Ama tabii ekonominin gölgenin olması için konuşulmaması için ülkede başka başka gündemler konuşturuyorlar. Üzüntü duyuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

