Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti, Bayramda AK Parti'yi Ziyaret Etti

21.03.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı'nda AK Parti'yi ziyaret ederek dayanışma mesajları verdi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi başladı. Bu çerçevede İYİ Parti heyeti, bayram dolasıyla AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen görüşmede Ar-ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz başkanlığındaki heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet karşıladı.

"Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir ülke bırakmakla mükellefiz"

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin daha iyi olması için çalışacaklarını söyleyerek,"Buna mecburuz. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir ülke bırakmakla mükellefiz. Dolayısıyla bu da büyük bir sorumluluk yüklüyor. İnşallah daha iyi olacak, daha iyisi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin menfaatini ilgilendiren her konuda dayanışma içerisinde gayret edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur ise bu coğrafyada Türkiye'nin huzuru ve güveni için çalışmaya devam edeceklerin

Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde milletimizin her bir ferdinin hem demokratikleşme anlamında hak ve özgürlükler noktasında hem de refah düzeyinin daha iyi olması için gayret ediyoruz. İnşallah Gayretimizi devam ettireceğiz. Bu coğrafyada biz kadimden beri bütün kültürlerimizle, renklerimizle ortak payda da ise huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kadimden beri bir arada yaşayan bir milletiz. İnşallah bundan sonraki süreçte ülkemizin menfaatini ilgilendiren her konuda dayanışma içerisinde olarak gayret edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:43:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.