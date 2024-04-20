İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı

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Antalya'nın Demre ilçesinde yerel seçimler sonrası belediye binasına asılan pankartta, İYİ Parti'den CHP'ye geçen belediyenin geçmiş döneme ait 108 milyon 162 bin lira borcu gösterildi. CHP'li başkan Fahri Duran, belediyenin taşınmaz satışlarından elde edilen 112 milyon TL gelire rağmen borcun olduğunu belirtti. Ayrıca, belediyenin keyfiyetlere dayalı araç kiralama yapmayacağını ve borçlarla ilgili satışlar yapabileceğini ifade etti.

20.04.2024 14:33  Güncelleme: 14:52
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Yerel seçimlerde İYİ Parti'den CHP'ye geçen Antalya Demre Belediyesi'nin geçmiş döneme ait 108 milyon 162 bin lira borcunu gösteren pankart belediye binasına asıldı. CHP'li başkan Fahri Duran, son beş yılda taşınmaz satışından 112 milyon TL gelir elde edilmesine karşın 108 milyon liralık borç olduğunu söyledi. Başkan Duran, belediyeye ait kafenin sandalyelerinin de bir kahvehaneden çıktığını anlattı.

Seçimlerin ardından el değiştiren belediyelerde, geçmiş dönemden kalan borçlar vatandaşa ilan edilmeye devam ediliyor. O noktalardan birisi de Antalya'nın Demre ilçesi oldu. 5 yıl boyunca İYİ Parti yönetiminde olan ilçenin CHP'ye geçmesinin ardından belediye binasına, geçmiş döneme ait olduğu belirtilen toplam borç tutarının afişi asıldı. Belediyenin borçları ve tespit ettikleri bazı özel durumlara ilişkin açıklama yapan Duran, önceki dönemde belediyenin taşınmaz satışlarından 112 milyon TL gelir elde etmesine rağmen 108 milyon lira borcunun olmasını kamuoyunun takdirine bıraktığını söyledi.

5 ARACA AYLIK 450 BİN LİRA KİRA

Göreve geldiklerinde belediyede makam arabasının da aralarında bulunduğu 5 kiralık araca aylık 450 bin ödendiğini tespit ettiklerini belirten Duran, ilk iş olarak kira sözleşmelerini iptal ederek belediyeyi bu maliyetten kurtardıklarını söyledi.

BELEDİYENİN SANDALYESİ KAHVEHANEDEN ÇIKTI

Atıl durumda olan Değirmen Cafe'nin 23 Nisan'a kadar hizmete açılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatan Duran, "Trajik olan bir konu var ki Değirmen Cafe'nin masa ve sandalyeleri seçim için Tırmısın Mahallesi'nde bir kahvehanede çıkmıştır. Bu belediyenin olanaklarının seçimde ne denli kötü kullanıldığının göstergesidir" diye konuştu.

"RİCAYLA ÇÖP BİDONU ALDIK"

Göreve geldiğinde ilçede gerekli çöp bidonunun dahi olmadığını gördüklerini kaydeden Duran, ricayla Muratpaşa Belediyesi'nden 35 çöp bidonu aldıklarını ifade etti.

"BELEDİYENİN 5 ARSASI TEK BİR AİLEYE SATILDI"

Belediyenin 2023 yılı içinde sattığı arsalardan 5'inin bir aileye odaklı yapıldığını tespit ettiklerine dikkati çeken Duran, "Ortaya çıkan bir kamu zararı olduğunu gördük. Biz bunun kesinlikle takipçisi olacağız. Aynı ailenin sanayide 4 tane dükkan alması ve sanayi bölgesinde hazineye ait bir arsanın el altından aynı aileye doğru kanalize edilmesinin kesinlikle tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Belediye olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

"KEYFİYETE DAYALI ARAÇ KİRALAMAYACAĞIZ"

Kendi döneminde Demre Belediyesi'nin satış yapmayacağını, aksine kazanmak üzerine çalışacaklarını kaydeden Duran, "Araçlardan bahsediyorum. Önümüzdeki dönemde bu borçlarla ilgili bazı satışlar meydana gelebilir. Ama biz keyfiyete dayalı olarak araç kiralamayacağız, böyle astronomik satışlar yapmayacağız. Bu borçlar ağlama duvarımız da olmayacak. 'Biz göreve geldiğimizden itibaren belediyenin durumunu, borcunu, yaptıklarını açıklayacağız' dediğimiz için kamera karşısındayız" dedi.

"SEÇİM ÇALIŞMASINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE 2 KAT MAAŞ"

Seçim sürecinde belediye personelinin seçim büroları ve seçim gezilerinde görevlendirildiğini, bu personele 2 katı maaş ödendiğini tespit ettiklerini belirten Duran, "Emek gösteren insanlara bedelini ödemek doğrudur. Ama belediyeden bazı arkadaşlara yüksek maaş ödeyip diğer arkadaşların bu konuda mağdur olmaları adaletli değildir" ifadesini kullandı.

Demre sahillerine yönelik çalışmaları nedeniyle önceki dönem belediye başkanına teşekkür eden Duran, sahil bandıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye arasındaki hukuki sürecin devam ettiğini, sahillerin korunması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

DEMRE BELEDİYESİ'NİN GÜNCEL MALİ DURUMU

  • Banka mevcudu: 601 bin 524 TL
  • Piyasa borcu: 38 milyon 208 bin 352 TL
  • Taahhüt edilmiş borç: 53 milyon 534 bin 216 TL
  • Kredi borcu: 7 milyon 931 bin 670 TL
  • Kurumlara borç: 8 milyon 376 bin 292 TL
  • Demre Hizmet Ltd. Şti. Borcu: 713 bin 514 TL
  • Toplam borç: 108 milyon 162 bin 520
  • 1 Nisan 2019-31 Mart 2024 tarihleri arası satışı yapılan arsa ve araç listesi:
  • Satılan araçlar (2 adet): 1 milyon 434 bin 325 TL
  • Satılan taşınmazlar 2019-2021 yılları arasında (Bozdağ arsa-82 adet): 12 milyon 390 bin 334 TL
  • Satılan taşınmazlar (mesken-dükkan-tarla-8 adet): 5 milyon 819 bin TL
  • Satılan taşınmazlar (Sanayi dükkanları-86 adet): 57 milyon 486 bin 130 TL
  • Satılan taşınmazlar 2023 yılı (Bozdağ arsa-13 adet): 34 milyon 910 bin TL
  • Satışlarla sağlanan toplam belediye geliri: 112 milyon TL

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: CHP seçimde başarılı oldu ama şimdi AKPden devraldığı enkazlarla uğraşacak. İyi partili belediye sayısı çok değildi ama AKPden devir alınan butun belediyeler borç icinde. Giderayak kasıtlı harcama yapanlar da çok. İlçe belediyelerini finansal olarak düzlüğe çıkarmak kolay değil. Peşkeş çeke çeke tuketmisler. 2 1 Yanıtla
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