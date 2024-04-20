İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den CHP'ye geçen Antalya Demre Belediyesi'nin geçmiş döneme ait 108 milyon 162 bin lira borcunu gösteren pankart belediye binasına asıldı. CHP'li başkan Fahri Duran, son beş yılda taşınmaz satışından 112 milyon TL gelir elde edilmesine karşın 108 milyon liralık borç olduğunu söyledi. Başkan Duran, belediyeye ait kafenin sandalyelerinin de bir kahvehaneden çıktığını anlattı.
Seçimlerin ardından el değiştiren belediyelerde, geçmiş dönemden kalan borçlar vatandaşa ilan edilmeye devam ediliyor. O noktalardan birisi de Antalya'nın Demre ilçesi oldu. 5 yıl boyunca İYİ Parti yönetiminde olan ilçenin CHP'ye geçmesinin ardından belediye binasına, geçmiş döneme ait olduğu belirtilen toplam borç tutarının afişi asıldı. Belediyenin borçları ve tespit ettikleri bazı özel durumlara ilişkin açıklama yapan Duran, önceki dönemde belediyenin taşınmaz satışlarından 112 milyon TL gelir elde etmesine rağmen 108 milyon lira borcunun olmasını kamuoyunun takdirine bıraktığını söyledi.
Göreve geldiklerinde belediyede makam arabasının da aralarında bulunduğu 5 kiralık araca aylık 450 bin ödendiğini tespit ettiklerini belirten Duran, ilk iş olarak kira sözleşmelerini iptal ederek belediyeyi bu maliyetten kurtardıklarını söyledi.
Atıl durumda olan Değirmen Cafe'nin 23 Nisan'a kadar hizmete açılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatan Duran, "Trajik olan bir konu var ki Değirmen Cafe'nin masa ve sandalyeleri seçim için Tırmısın Mahallesi'nde bir kahvehanede çıkmıştır. Bu belediyenin olanaklarının seçimde ne denli kötü kullanıldığının göstergesidir" diye konuştu.
Göreve geldiğinde ilçede gerekli çöp bidonunun dahi olmadığını gördüklerini kaydeden Duran, ricayla Muratpaşa Belediyesi'nden 35 çöp bidonu aldıklarını ifade etti.
Belediyenin 2023 yılı içinde sattığı arsalardan 5'inin bir aileye odaklı yapıldığını tespit ettiklerine dikkati çeken Duran, "Ortaya çıkan bir kamu zararı olduğunu gördük. Biz bunun kesinlikle takipçisi olacağız. Aynı ailenin sanayide 4 tane dükkan alması ve sanayi bölgesinde hazineye ait bir arsanın el altından aynı aileye doğru kanalize edilmesinin kesinlikle tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Belediye olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.
Kendi döneminde Demre Belediyesi'nin satış yapmayacağını, aksine kazanmak üzerine çalışacaklarını kaydeden Duran, "Araçlardan bahsediyorum. Önümüzdeki dönemde bu borçlarla ilgili bazı satışlar meydana gelebilir. Ama biz keyfiyete dayalı olarak araç kiralamayacağız, böyle astronomik satışlar yapmayacağız. Bu borçlar ağlama duvarımız da olmayacak. 'Biz göreve geldiğimizden itibaren belediyenin durumunu, borcunu, yaptıklarını açıklayacağız' dediğimiz için kamera karşısındayız" dedi.
Seçim sürecinde belediye personelinin seçim büroları ve seçim gezilerinde görevlendirildiğini, bu personele 2 katı maaş ödendiğini tespit ettiklerini belirten Duran, "Emek gösteren insanlara bedelini ödemek doğrudur. Ama belediyeden bazı arkadaşlara yüksek maaş ödeyip diğer arkadaşların bu konuda mağdur olmaları adaletli değildir" ifadesini kullandı.
Demre sahillerine yönelik çalışmaları nedeniyle önceki dönem belediye başkanına teşekkür eden Duran, sahil bandıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye arasındaki hukuki sürecin devam ettiğini, sahillerin korunması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de afet gönüllülerinin sayısının 1,5 milyona ulaştığını belirtti. Sezer, afetlerle mücadele etmenin temel şartının riski azaltmak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Vali Sezer, afetlerde gönüllülerin ön saflarda olduğunu ve gönüllülük sisteminin iyi seviyelere geldiğini aktardı.
Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir protesto düzenledi. Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, seçim sürecindeki başarılı deneyimler ve CHP'li belediye başkanlarının yapacağı çalışmalar ele alınıyor.
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınayarak Filistin'in yanında olduklarını belirtti.
Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, tüm şehit ailelerini konaklama yemek dahil Beypazarı'nda ücretsiz misafir edeceklerini duyurdu. Başkan Kasap, ayrıca gazilere de yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)