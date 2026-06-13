İYİ Parti\'den Hukuk Çalıştayı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenen "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"nda, üniter devlet yapısı ve parlamenter demokratik sistemi ele alacaklarını belirterek, "Bu konuda İYİ Parti'nin tutumu oldukça açık ve nettir. Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin kırmızı çizgisidir ve güvencesidir." dedi.

Dervişoğlu, bir otelde düzenlenen "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"nın açılışında, hukukun herkesin ortak ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, hukuk tarihinin belki de en kritik kavşaklarından birinde durduğunu dile getiren Dervişoğlu, çalıştay sonunda ortaya koyacakları "Hukuk Vizyon Belgesi"nin, Türkiye'nin hukuk toplumunun ortak sesi, aklı ve geleceği olacağını ifade etti.

Dervişoğlu, hukukun iktidarların meşruiyet örtüsü ve kalkanı olamayacağını belirterek, "İYİ Parti olarak, adalet, hürriyet ve eşitlik davasını savunurken her zaman şu gerçeğin altını çiziyoruz: İktidarın otoritesiyle bireyin hürriyeti arasındaki o tarihi çatışma, ancak insan onurunu merkeze alan tam teşekküllü bir hukuk devletinde sükunete erer." ifadesini kullandı.

Çalıştayda Türk hukukunu 10 temel başlıkta inceleyeceklerini bildiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çalıştayda üniter devlet yapısı ve parlamenter demokratik sistemi ele alacağız. Bu konuda İYİ Parti'nin tutumu oldukça açık ve nettir. Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin kırmızı çizgisidir ve güvencesidir. Federalizm ya da özerklik tartışmaları ülkemiz açısından son derece önemli tehditler içerir. Ancak biz üniter yapıyı savunurken, Meclis'in gücünü tek adama teslim etmeyi kökünden reddediyoruz. Yürütmenin yasamaya hesap verdiği, iktidarın sonsuza kadar süremeyeceği, çoğulculuğu ve denetimi sağlayan bir parlamenter sisteme geçiş, anayasal reformumuzun birinci önceliğidir."

Dervişoğlu, çalıştayın amacının Türkiye'nin ortak aklını üretmek olduğuna işaret ederek, "Yarın kamuoyuyla paylaşacağımız 'Hukuk Vizyon Belgesi', bu eşsiz çalıştayın mirası olarak Türk demokrasi tarihine altın harflerle kazınacaktır." diye konuştu.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akademisyenler, hukukçular, anayasa ve adalet komisyonu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve partililer katıldı.