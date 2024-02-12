İYİ Parti'den istifa eden Özlem Ural'dan açıklama bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti'den istifa eden Özlem Ural'dan açıklama bekleniyor

İYİ Parti\'den istifa eden Özlem Ural\'dan açıklama bekleniyor

İYİ Parti'nin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, partisinden istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük kendilerine istifayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtirken, Özlem Ural'ın e-devlet üzerinden partiden istifa ettiği belirtildi. Özlem Ural'ın istifasının nedeni ise henüz açıklanmadı.

12.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'nin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, partisinden istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük kendilerine istifayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtirken, Özlem Ural'ın e-devlet üzerinden partiden istifa ettiği belirtildi.

2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, partisinden istifa etti. E-devlet üzerinden İYİ Parti'den istifa ettiği öğrenilen Özlem Ural'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İYİ Parti'nin Balıkesir'de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural'ın partisinden istifa etmesi siyasi kulislerde hayrete neden oldu.

Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural'ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milletvekili, Özlem Ural, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Özlem Ural'dan açıklama bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:50:08. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden Özlem Ural'dan açıklama bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement