İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında

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AK Parti'nin MKYK listesinde İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman da yer aldı. Bugün 8. Olağan Kongre'nin düzenlendiği salonda görüntülenen Karaman'ın ismi uzun zamandır AK Parti ile anılıyordu.

23.02.2025 12:15
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AK Parti için tarihi bir gün yaşanıyor. On binlerce kişinin katıldığı 8. Olağan Büyük Kongresi'nde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SALONDA GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce Ankara Spor Salonu'nda görüntülenen eski İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti'nin MKYK listesinde kendine yer buldu.

ROZETİNİ ERDOĞAN'IN TAKMASI BEKLENİYOR

Karaman'ın kongre sırasında AK Parti'ye katıldığının duyurulması ve rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.

İYİ Parti\'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK\'sında

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ferudun Ozmen:
    Gören de adam sanır kalıbının adamı değiller miş. Dönmedolap 245 19 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    kaç paraya gittiğini de açiklasa 164 11 Yanıtla
  • Casper:
    Paralı Asker 154 17 Yanıtla
  • Apple User:
    Utanmaz,Riyakarlar… 141 8 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    pudraci yok kadroda kerimcan durmaz Polatlar yok kadro da çok eksik var sakatlarda var 122 11 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    iyi partide çok iş yaptı akp de şahan olur 114 14 Yanıtla
  • Hasan inci :
    Kaçak avcılık için yasa tasarisi verip kaçak avda yakalanan Ünal bey 112 7 Yanıtla
  • Necmi güner:
    bir daha ki sefere Fatih ürek de seçilir Bülent Ersoy 109 0 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Yazıklar olsun, bıyığından utan 91 8 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Satilmis omurgasiz parali köpekler 67 9 Yanıtla
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