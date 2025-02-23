AK Parti için tarihi bir gün yaşanıyor. On binlerce kişinin katıldığı 8. Olağan Büyük Kongresi'nde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce Ankara Spor Salonu'nda görüntülenen eski İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti'nin MKYK listesinde kendine yer buldu.
Karaman'ın kongre sırasında AK Parti'ye katıldığının duyurulması ve rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında - Son Dakika
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