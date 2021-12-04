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İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu! - Son Dakika

İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu!

04.12.2021 13:46

İYİ Parti, Joaquin Phoenix'in canladırdığı Joker karakteri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimini eleştiren bir video paylaştı. Video, "Milletimizin ayarlarını bozan bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız" ifadesiyle paylaşıldı.

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı ifadelerinin 2019 yapımı Joker filminden bir sahneyle birleştirildiği bir video paylaştı.

İYİ Parti'nin Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Ekonomi başta olmak üzere her başlıkta milletimizin ayarlarını bozan bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız. #EzberiBoz"

KAHKAHA ATAN JOKER

Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı açıklamaların kullanıldığı videoda " Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" ifadelerinin ardından Joker'in kahkaha attığı görülüyor.

Videoda, Erdoğan'ın "Marjinal", "Sapık ya", "O da terörist", "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim" gibi ifadeleri yer alıyor.

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den Joker'li 'ezberi boz' videosu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu! - Son Dakika
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