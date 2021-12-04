İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu! - Son Dakika

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı ifadelerinin 2019 yapımı Joker filminden bir sahneyle birleştirildiği bir video paylaştı.

İYİ Parti'nin Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Ekonomi başta olmak üzere her başlıkta milletimizin ayarlarını bozan bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız. #EzberiBoz"

KAHKAHA ATAN JOKER

Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı açıklamaların kullanıldığı videoda " Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" ifadelerinin ardından Joker'in kahkaha attığı görülüyor.

Videoda, Erdoğan'ın "Marjinal", "Sapık ya", "O da terörist", "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim" gibi ifadeleri yer alıyor.