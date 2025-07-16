İYİ Parti'den LGS Sonuçlarına Tepki - Son Dakika
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İYİ Parti'den LGS Sonuçlarına Tepki

İYİ Parti\'den LGS Sonuçlarına Tepki
16.07.2025 19:34
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Turhan Çömez, LGS sonuçlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yanıt çağrısı yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi eğitim sınav sonuçları ile ilgili, "Açıklayın bu 719 ismi, hangi okuldan, hangi illerdendir, aileleri kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı, bugünden tezi yok ama yalan yanlış ve trol orduları marifetiyle iftira atarak değil, dedikoduyla değil, gerçekleri resmi yoldan bizimle paylaşarak, parlamentoya resmi olarak gönderin. Cesaretiniz varsa yapın" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çömez, LGS kapsamındaki merkezi eğitim sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevabı istemiyle soru önergesi verdiğini belirtti ve önergesine herhangi bir cevap gelmediğini ekledi. Çömez, "Herkes sizin söylediğinize inansın, alkış tutsun istiyorsunuz. Peki bu 1 milyon yavrumuzun hakkı ne olacak, sormayalım mı bunları. Yavrularının geleceği için her şeyi feda eden ailelere ne hesap vereceksiniz, kurduğunuz yalan, iftira ve dedikodu düzeniyle o ailelerin gönüllerini kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Bursa Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu, burası daha önceden FETÖ'nün karargahı olarak kullanılan ve 15 Temmuz'un ardından imam hatip lisesi yapılan bir okul. Buranın aynı zamanda AKP'li siyasetçilerin uğrak yeri olduğunu da biliyoruz. Peki sadece bununla mı sınırlı? Şüphesiz değil. Antalya Kepez Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Lisesi de öğrencilerin fotoğraflarını ve isimleri yayınlamışlar. Peki bunlara ne diyeceksiniz, cevabınız var mı? Yok. Söyleyecek bir tek şeyiniz var; yalan, iftira ve elinize geçirdiğiniz ahlaksız trol ordularıyla, milletin hakkını, hukukunu koruyanlara fütursuzca ve pespaye bir anlayışla saldırmanız. İstediğinizi yapın gerçekler gün ışığı gibi meydanda, yalan söylüyorsunuz ve bu milleti kandırmaya, istismar etmeye doymadınız. Açıklayın bu 719 ismi, hangi okuldan, hangi illerdendir, aileleri kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı bugünden tezi yok ama yalan yanlış ve trol orduları marifetiyle iftira atarak değil, dedikoduyla değil, gerçekleri resmi yoldan bizimle paylaşarak, parlamentoya resmi olarak gönderin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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