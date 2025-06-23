İYİ Parti'den Maden Yasası'na Tepki

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin, "Doğayı, tarihi alanları tahrip eden, bir düzenlemeyle karşı karşıyayız dolayısıyla bu yasa ülkenin hayvancılığına, ülkenin tarımına büyük ölçüde darbe vuracaktır." dedi.

Uz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Kanun teklifi hazırlanırken Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların görüşlerinin alınmadığını ileri süren Uz, tarım sahalarının maden alanlarına açılmasıyla zeytinliklerin yok olacağını savundu.

Zeytinlik alanlarla ilgili düzenlemenin kabul edilmemesi gerektiğini söyleyen Uz, şunları kaydetti:

"Etrafımız ateş çemberiyken, içeride milli hassasiyetler tartışılırken, ekonomi bu haldeyken yasanın çıkması doğru değil. Yasanın çıkması tarihi alan ve tarım sahalarının tamamen ranta açılması anlamına geliyor. Yine bu maden sahalarının nereyi kapsarsa kapsasın, tarihi alanları da var bu işin içinde. Doğayı, tarihi alanları tahrip eden bir düzenlemeyle karşı karşıyayız dolayısıyla bu yasa ülkenin hayvancılığına, ülkenin tarımına büyük ölçüde darbe vuracaktır. Bunun getirileri hiçbir şekilde yoktur. Getirisi sadece ülke kaynaklarının, tarımının ve doğal güzelliklerinin yok olması olacaktır. Gelecek nesillere aktarılamayacak, anlatılamayacak bir durumun oluşmasından başka bir şey değil."