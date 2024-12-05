İYİ Parti'den Sağlık Politikalarına Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den Sağlık Politikalarına Sert Eleştiri

İYİ Parti\'den Sağlık Politikalarına Sert Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sağlık sektöründeki uygulamaları eleştirerek mevcut durumun ekonomik ve sağlık sıhhatine tehdit oluşturduğunu belirtti. Aile hekimlerine yönelik yeni yönetmeliklerle ilgili endişelerini dile getiren Çömez, sağlık sisteminin rant odaklı hale geldiğini ifade etti.

05.12.2024 14:02  Güncelleme: 14:06
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Yıllardan beri sağlıkta sadece rantı öncelikledikleri, özel sektörü öncelikledikleri ve sağlıkta olması gerekenleri yapmadıkları için şu anda Türk sağlık sektörü çöküyor. Yeni aldıkları kararla, modern tıptan tamamen uzak, para odaklı, rant odaklı bir sistem kurmaya çalışıyorlar" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, aile hekimlerinin iş bırakma eylemi yaptığını belirterek, "Geçtiğimiz ay 3 gün iş bırakmışlardı. Bu ay da bu hafta 5 gün iş bırakıyorlar. Bunun çok açık bir nedeni var. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı ve bu yönetmelik aslında zulüm yönetmeliği. Hiçbir tıbbi gerçekliği olmayan, hiçbir anlamı olmayan, pratik olarak uygulanması da mümkün olmayan bir zulüm yönetmeliğiydi. Neydi bu yönetmelik? Diyor ki yönetmelik aile hekimine; 'Vatandaş sana gelip bana antibiyotik yaz derse ve yazmazsan, vatandaş senin puanını düşürür, ben de senin maaşını keserim' diyor. 'Vatandaş sana antibiyotik yaz dediğinde yazarsan, o zaman çok antibiyotik yazdığın için yine maaşını düşürürüm' diyor. Yani 'Kırk katır mı kırk satır mı' diye doktorun önüne böylesine anlamsız bir tabloyu koyuyor. Öte yandan diyor ki; 'Yılda 7 kez sana bağlı olan hastalar gider bir devlet hastanesine müracaat ederse o zaman ben senin maaşını keserim' diyor. 'Ama 6 ay boyunca sana gelmezse yine maaşını keserim. Hastaneye giderse de maaşını keserim, sana da gelmezse maaşını keserim' diyor. Buradan soruyorum; yani böyle bir uygulamayı doktorlara reva görüyorsun. Mesela Diyanet yapmıyor böyle bir uygulama. Neden, bunu Diyanet İşleri Başkanına sormak lazım. Yani mesela cami cemaati azaldığında imamın maaşını kesiyor musun? Okulda öğrenci azaldığında öğretmenin maaşını kesiyor musun? Böyle bir uygulama, böyle bir absürtlük, böyle bir saçmalık asla ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'AİLE HEKİMLERİ GETAT YAPACAK'

Genel Sağlık Sigortası ve sosyal sigortalarla ilgili kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine geleceğini aktaran Çömez, "O son derece vahim. O da aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu, ekonomik olarak içinde bulunduğu, sağlık sektörü olarak içinde bulunduğu durumu yansıtan son derece vahim bir tablo. Yıllardan beri sağlıkta sadece rantı öncelikledikleri için, özel sektörü öncelikledikleri için ve sağlıkta olması gerekenleri yapmadıkları için, şu anda Türk sağlık sektörü çöküyor. Bu yeni aldıkları kararla, modern tıptan tamamen uzak para odaklı, rant odaklı bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Aile hekimleri mesai saatleri dışında GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulaması yapacak. Aile hekimlerine diyor ki; 'Gündüz sana hasta gelmiyorsa veya geldiğinde tedavi edemiyorsan, saat 17.00'den sonra hastalara hacamat yapabilirsin, sülük yapıştırabilirsin, buna benzer uygulamalar yapabilirsin. Bundan da para kazanabilirsin' diyor. Çok ilginç, GETAT uygulamalarının ruhsatını da belediyeler veriyor" dedi.

Haber: Ayça YASLI/ANKARA,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den Sağlık Politikalarına Sert Eleştiri - Son Dakika

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