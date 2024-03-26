İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan, Döşemealtı\'nın dönüşümünü anlattı

Politika

Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nce (DÖSİAD) düzenlenen iftar programına katılan İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı mimar Emre Afacan, Döşemealtı'nın ihtiyacı olan geniş dönüşümü, kent yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilen bir yönetimin yapabileceğini söyledi. Afacan,"Yönetime geldiğimizde ilçede yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına odaklanarak büyük bir değişimi başlatacağız" dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı mimar Emre Afacan, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD) tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katıldı. Kalabalık bir davetli topluluğunun yer aldığı yemekte Afacan, Döşemealtı için projelerini anlattı. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve Yönetim Kurulu'nun hazır bulunduğu iftar yemeğine iş insanları, ilçenin önde gelen isimleri ve vatandaşlar katıldı. Afacan, geniş belediyecilik ve mimarlık tecrübesiyle hazırladığı projelerini anlattı ve katılımcılardan tam not aldı.

Döşemealtı'nı çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için belirledikleri yol haritasını ortaya koyan Afacan, iş dünyası tarafından, somut ve ayakları yere basan hedefler olarak değerlendirilen projeleri büyük ilgi gördü.

Belediye meclis üyeliği göreviyle kazandığı belediyecilik tecrübesinden ve 22 yıllık mimarlık kariyerinden bahseden Afacan, Döşemealtı'nın ihtiyacı olan geniş dönüşümü, kent yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilen bir yönetimin yapabileceğini dile getirdi. Yönetime geldiklerinde ilçede yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına odaklanarak büyük bir değişimi başlatacaklarını vurgulayan Afacan, ilçe sakinlerinin de kendilerindeki bu sinerjiyi gördüğünü ve sandığa net bir tercihle gideceğini ifade etti. - ANTALYA