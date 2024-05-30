İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına Erhan Usta getirildi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına Erhan Usta getirildi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına Erhan Usta getirildi

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı. Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanlığına atanırken, Mehmet Aslan ve Ali Demir Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.

30.05.2024 09:29
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.

Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına Erhan Usta getirildi - Son Dakika

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