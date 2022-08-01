İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Veteriner hekimlerin uğradığı hak kaybı düzeltilmeli"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, 2006 yılında veteriner hekimlerin yıpranma haklarının iptal edildiğini belirterek, uğranan hak kaybının düzeltilmesini istedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, veteriner hekimlerin her yıl için 2 ay fiili hizmet zammı aldığını, Anayasa Mahkemesinin 2006 yılında bu düzenlemeyi, sağlık personelinin de aynı risklerle karşı karşıya olduğu halde herhangi bir risk primi almadığı gerekçesiyle iptal ettiğini anlattı.

Fiili hizmet zammı 2018 yılında verilmeye başlanan sağlık personelinin özlük hakları düzeltilirken, veteriner hekimlerin özlük haklarında hiçbir düzeltme yapılmadığını dile getiren Kabukcuoğlu, bu konunun TBMM gündemine alınması ve veteriner hekimlerin uğradıkları hak kaybının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.