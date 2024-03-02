İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Uşak\'ta seçim çalışmalarına destek verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'ün seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Uşak'a geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Uşak'a gelerek İYİ Parti İl Teşkilatını ziyaret etti. İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Obalı'nın da hazır bulunduğu ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Elbette bu bir yerel seçim ve bu dinamikler çerçevesinde adayımızın projeleri, geçmişi, kişiliği, ortaya koyduğu bugüne kadar ki siyasi kararlılık ve irade şüphesiz birinci belirleyici olacaktır. Ancak ülkemiz bir yandan da büyük sorunların içerisinden geçmekte. Bu sorunlar 31 Mart yerel seçimlerini bir yerel seçimin olmasının yanı sıra aslında siyasi iktidarın bu sorunlara çözüm üretemeyişinin ve bununla birlikte özellikle muhalefet kesiminde de bu sorunlara milletimizin çözüm üretilip, üretilmeyeceği konusundaki tereddütlerin de ortaya çıktığı bir dönemde çok ciddi bir mesaj alanı olarak görüleceği kanaatindeyim.
Parti Sözcüsü Zorlu, 31 Mart'ta Uşak Belediyesi'ne İYİ Parti bayrağı asacaklarına inandığını dile getirerek "Biz İYİ Parti olarak Türkiye'nin milli merkeziyiz. Biz bu ülkeye inanan her bir vatansever insanımızın hiçbir ayrım gözetmeden, mezhep, etnik köken hiçbir ayrım gözetmeden her birisinin oyuna talibiz. Her bir vatandaşımız kendini İYİ Parti'de inanın hissedebilir, burada kendisini bulabilir. Bizim politikalarımız, yüreğimiz onların hepsini kucaklamaya değer. İşte bu çerçevede 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak'taki iddiamız bir önceki seçimden olduğundan daha fazla bir biçimde devam ediyor. İnşallah Muhammet Gür başkanımız ve il başkanımızın öncülüğünde tüm teşkilat mensuplarımızın desteğiyle Uşak'ta inşallah bayrağı çekeceğiz. 31 Mart akşamı pusulada ikinci sırada yer alan İYİ Parti güneşine milletimizi davet ediyoruz. Başaracağız, kazanacağız inşallah." dedi.
Parti Sözcüsü Zorlu sözlerine; "Biz tek başına girme kararı aldığımız tarihten itibaren çok çeşitli saldırılara maruz kaldık. Bu süreç yaşanırken bizden ayrılan bazı arkadaşlarımız oldu. Bir defa şunu söyleyeyim, eleştiriye sonuna kadar açığız. Politikalarımız, ortaya koyduğumuz duruş çerçevesinde bizi eleştirenler elbette olacaktır. Bu sebeple ayrılan arkadaşlarımıza elbette üzüldük. Onların ayrılmasını istemeyiz. Ama özellikle belirli bir periyot içerisinde planlı bir biçimde rakamlar, ilçeler, mevziler saptırılarak partimize yönelik çok ciddi bir kara propaganda uygulanmıştır. Bunun örneklerinden biri Uşak'ta da verilmiştir. Sayılar 5-10 katına çıkartılarak, yüzlerle ifade edilerek buradaki arkadaşlarımızın emeğine bir haksızlık ve saygısızlık yapılmıştır. Dolayısıyla eleştiri kültürüne tamam ama İYİ Parti'nin tek başına girme kararına ve iradesine saygı duymayarak, Türkiye'de konforlu siyasetin devamından yana tavır gösterilmesi yönünde eğilim sergileyerek bize zarar vermeye çalışan arkadaşların tutumlarını asla kabul etmiyoruz. Bu siyaseten hiç etik ve ahlaki de değildir. Bu kararımızın ardından milletimizin bize yönelen teveccühü her geçen gün artmaktadır. Çok ciddi bir teveccühle karşı karşıyayız. Bunun elbette bilimsel anlamda ölçümü noktasında da çalışmalarımız oldu, olmaya devam ediyor. Oylarımızda yukarı yönlü bir artış olduğunu Türkiye genelinde açık yüreklilikle söyleyebilirim." dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partideki basın açıklamasının ardından İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'le beraber İsmetpaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. - UŞAK
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