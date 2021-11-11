İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da bir rezidansta görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA

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