Meral Akşener, Ali Babacan'ı DEVA Parti'si Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Saat 17.00'te basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ziyaretin sebebinin 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın beşinci toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Babacan'a ziyaret - Son Dakika

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