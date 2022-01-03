Üye Girişi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması

03.01.2022 17:12
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak." dedi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer ilgililerin de katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bu kalabalığı daha evvel toplayamayanlar vardı burada. Ne olacak şimdi? Eyvah eyvah. Yandık bundan sonrasında. Hakkınızı bize helal edin. Allah size karşı mahcup etmesin." diyen Akşener, zamlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Akşener, vatandaşların yılbaşı sonrası yapılan zamlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben tam 24 aydır il il, ilçe ilçe esnaf geziyorum. 81 ilin 79'unu tamamladım. Türkiye ağlıyor. Esnafıyla, işsiz genciyle, çiftçisiyle, besicisiyle, atanamayan öğretmeniyle, 3600 ek gösterge sözü verilip yerine getirilmemiş memuruyla ve kendi çocuğu işsizken 5 maaş alan danışmanları duyarak kahrolan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız, kul hakkı yemeyeceğiz, yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız."

Akşener, 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Mersin'e geldiğini ve referanduma karşı çalıştığını anlatarak, "Mersinli dinledi gereğini yaptı ama sonuç itibarıyla 'uçacağız, kaçacağız, aşacağız' denilen malum tek parti, tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi. 2017'den 2018'e, 2018'den 2022'ye kadar gelirleriniz azaldı." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin hafızasını götürdünüz"

Akşener, mevcut sistemde bakanların "emir eri" olduğunu, müsteşarlık kavramının ortadan kalktığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin hafızası, devletin hafızası gitti. 'Beka beka' diyorlar. Bu ülkenin hafızasını götürdünüz. Bundan büyük beka sorunu mu olur? En büyük beka sorunu sizsiniz. Bugün eğer gencecik çocuklar gece oturup gündüz uyuyor, babasından harçlık almamak için onun gözüne görünmüyorsa bu tek adam sisteminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sonucudur. 5 maaş alan danışmanlar utanmadan altıncıyı istiyorsa bu, tek adam sisteminin sonucudur. Kayırma, liyakatsizlik, yandaş kayırma ortadaysa, o senin çocuğun mülakatta 82 ile elenirken, 50 puan alan mülakatta geçip atanıyorsa bu ülkede çok büyük bir sorun var demektir. Bu sorunun da menşe ve sorumlusu bu tek adam sistemini çok isteyen sayın Erdoğan ve bu ucube sistemdir."

"Derhal seçim, hemen seçim diyoruz"

Akşener, milletin sesi olmak üzere 24 aydır sürdürdüğü gezilerinde AK Parti'li belediyeler eliyle şehirlerde, ilçelerde zenginler ve fakirlerin oluşturulduğunu öne sürerek, "Zenginler AK Parti'li, fukaralar her partili olmuş." ifadesini kullandı.

AK Parti'ye eleştirilerini sürdüren Akşener, şunları kaydetti:

"Biz işte bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Nasıl yıkacağız? 'Seçmen velinimettir' düsturunu el ele ortaya koyarak yıkacağız. Eğer rektörlerin, kaymakamların, ilçe, il veya büyükşehir belediye başkanlıklarının, valiliklerin özel kalemlerinden girip 'ağanın oğlu, ayısı olan, dayısı olanın' kızı oradan geçiyor, sonra da en yüksek ballı maaşlarla devlet memuru oluyor. Senin oğlun, senin kızın 92, 86'yla mülakatta eleniyorsa, bu ülkede çok önemli bir problem var demektir. Haksızlık, israf ve yolsuzluk problemi var demektir. Bunun sorumlusu da bu ucube sistemdir."

Erken seçim çağrısı yapan Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mersinli 'Sayın Erdoğan erken seçimi değil, derhal seçimi getir ve sandığa teslim ol' diyor. Mersinli burada Sayın Erdoğan. Mersinli burada ve bir mesaj veriyor. Millet ile ters düşe düşe, millet ile bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır. Kadınların tencere kaynatmakta problemi var. Kendileri çok tok olduğu için '2 domates al' diyorlar. Size '2 domates ye' diyen, size 'yarım simit ye' diyenlerin kendileri ne yiyor? İşte buna son vermek için bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle 'attaya göndermek' için derhal seçim, hemen seçim diyoruz."

Metro projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de temeli atılan metro projesi hakkında bilgi verdi.

Mersin'in tarihi bir gün yaşadığını aktaran Seçer, şöyle konuştu:

"Mersin'de raylı sistemler döneminin başladığı bir gün. 35 kilometre raylı sistem. Eski Mezitli Belediyesi önünde başlayacak, eski otogarda bitecek, 13,4 kilometre. İkinci etap, Yenişehir Fuar Alanı'nda başlayacak üniversite, üniversite hastanesini ring yapacak 11 kilometrelik tramvay hattı. Üçüncü etap, birinci etabın son bulduğu doğu noktasından başlayıp Mersin Şehir Hastanesi ve yeni otogara kadar gidecek 10,5 kilometre. Toplamda 34,9 kilometrelik raylı sitemler dönemi Mersin'e hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer ve katılımcılar butona basarak temel attı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500

Millet İttifakı, İYİ Parti, Mersin, Metro, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor! Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor!         
17:50
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
16:57 Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı
16:55 Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı
16:50 Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!
16:50 Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi
16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement