Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

10.10.2022 19:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla Ankara’da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

Meral Akşener, bugün Ankara'daki bir otelde partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı. Akşener, il başkanlarından parti çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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