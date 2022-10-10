Meral Akşener, bugün Ankara'daki bir otelde partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı. Akşener, il başkanlarından parti çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Politika › Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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