İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Azerbaycan'ın milli günlerini kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Yaşasın bütöv ve büyük Azerbaycan. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.