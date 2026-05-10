İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de şehit anneleriyle buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir\'de şehit anneleriyle buluştu
10.05.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla İzmir'de şehit anneleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla İzmir'de şehit anneleriyle bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesi Kent Restoran'da düzenlenen programda konuşan Dervişoğlu, annelerin ve anne adaylarının gününü kutladı.

Konuşmasının başında İzmir'i yönetenlerden güzel toplantıların gerçekleştirileceği büyük salonlar yapmalarını talep eden Dervişoğlu, "Dar alanlara sıkışıyoruz. Hem gönüllerimizi rahatlatamıyoruz hem de çok iyi niyetlerle başladığımız birtakım programları arzuladığımız gibi bitiremiyoruz. Bu yetersizlik için sizlerden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, gittiği her kentte şehit annelerini ziyaret ettiğini anlatarak, annelerin çile ve cefayı değil huzuru, refahı ve güzellikleri hak ettiklerini söyledi.

Annelere seslenen Dervişoğlu, "Bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak annelerimize, kadınlarımıza güzel günleri vadetmenin ötesinde, güzel günler taahhüt etmenin de ötesinde sevgiyi, saygıyı ve kucaklaşmayı vadediyorum. Her zaman yanınızda olacağımın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, Türkiye'de aşılamayacak sorun olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Kadınların desteğini isteyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Kadının eli değmezse bu ülkeye, bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek asla mümkün değildir. Erkekler, bana darılmasınlar. Benim bu dünyada bir tek kız evladım var. O sebeple hem siyasette hem ticarette hem ekonomi alanında hem sosyal hayatta kadınların mutlaka güçlendirilmesi lazım çünkü kadınlar bizlere oranla çok daha dirençliler, çok daha büyük bir mücadele azmine sahipler."

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadının olduğunu dile getiren Dervişoğlu, toplantıya katılan eşi Nahide Dervişoğlu'nun da Anneler Günü'nü kutladı, şehit anneleri Gülper Çevik ve Hülya Doğan Tekin ile sohbet etti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika

Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:44:08. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.