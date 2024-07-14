İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türkiye ve Suriye geçmişi değerlendirmeli, geleceği düşünmeli - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türkiye ve Suriye geçmişi değerlendirmeli, geleceği düşünmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri konusunda, Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için geçmişi değerlendirmeli ve geleceği düşünmelidir. Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinliklere katılarak, Türkiye-Suriye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

14.07.2024 00:00
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri konusunda, "Türkiye ve Suriye birbirine ön şart koşmadan Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması bakımından geçmişin muhasebesini yapmalı ama yarını düşünerek hareket etmelidir." dedi.

Dervişoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti, hatıra defterini imzaladı.

Daha sonra Dervişoğlu, Uzun Çarşı'yı gezerek vatandaşları selamladı.

Dervişoğlu, ardından, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nu ziyaret etti.

Bir basın mensubunun Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili sorusu üzerine Dervişoğlu, "2011'den sonra köprülerin altından çok sular aktı. Suriye'nin kuzeyinde emperyal güçlerin müdahalesi ile başka başka yapılar oluşturuldu. Sınır bölgemizin dengesi bozuldu. Türkiye ve Suriye birbirine ön şart koşmadan Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması bakımından geçmişin muhasebesini yapmalı ama yarını düşünerek hareket etmelidir." diye konuştu.

İlçede düzenlenen Vişne ve Eber Sarısı Festivaline de katılan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada da problemlerin çözülebilmesi, sorunlarının bertaraf edilebilmesi için her şeyin siyasetten geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türkiye ve Suriye geçmişi değerlendirmeli, geleceği düşünmeli - Son Dakika

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