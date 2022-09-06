Akşener: 2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız - Son Dakika
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Akşener: 2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız

06.09.2022 15:40
Akşener: 2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlediği 'Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı' tanıtım toplantısına katıldı. Programa Akşener'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Akşener, Türkiye'de en düşük rakamlara dayalı iyimser tahminle, 3 milyon 654 bin 257 Suriyeli sığınmacı bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yaşamaya devam eden en az 8 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen bulunuyor. 2021 Eylül ayından beri Türkiye'ye kaçak giriş yapan Afgan kökenli göçmenler ise haklarında hiçbir veri bulunmadığı için bu hesaplamaya dahil değil. Yine de bu sayı, BM'nin tanıdığı 193 ülkenin 91'inin nüfusundan daha fazla" ifadelerini kulandı.

'1 EYLÜL 2026'DA TÜM SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ'İçişleri Bakanlığı'na atandığı 1996 yılında, Türkiye'de göç sorunu yokken göç ile ilgili brifing aldığını söyleyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce her iktidarın özenle uyguladığı bir devlet politikası, AK Parti tarafından terk edildi. Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda. İYİ Parti iktidarında, Suriyeli sığınmacıların her hal ve şartta, mümkün olan en makul sürede, biz bunu 3 yıl olarak öngörüyoruz, ülkelerine dönmelerini sağlamak hedefimiz. Eylem planımızda yer alıyor. 1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız."


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Kaynak: DHA

İYİ Parti, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener: 2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız - Son Dakika

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