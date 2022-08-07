Belediye Başkan Vekili Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi - Son Dakika
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Belediye Başkan Vekili Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi

07.08.2022 08:58
Belediye Başkan Vekili Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelirken, kendisini Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın da aralarında bulunduğu heyet karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelirken, kendisini Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın da aralarında bulunduğu heyet karşıladı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı İYİ Partili Ahmet Gürses ile birlikte Meral Akşener'i Bozüyük'te karşıladı. Burada bir süre Akşener ile sohbet eden Subaşı, "Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi esnaf ve vatandaş ziyaretleri kapsamında ilimizde misafir ettik. Akşener'i Başkan Yardımcımız Ahmet Gürses ve CHP Bozüyük İlçe Başkanımız İhsan Esen ile birlikte Bozüyük'te karşıladık. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti örgütleriyle birlikte yürüdüğümüz iktidar yolundaki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Belediye Başkan Vekili Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Başkan Vekili Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi - Son Dakika
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