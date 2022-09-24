İYİ Parti lideri Akşener bu tepkiyi beklemiyordu: İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu

2023 seçimleri için işi sıkı tutan ve il il gezerek vatandaşlarla sohbet eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yeni durağı Mersin oldu. İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Akşener, partiye katılan kişilere rozet, evlilik hazırlığı yapan bir çifte de nişan yüzüklerini taktı. Daha sonra Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Akşener, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 4 BİN İNSAN ÇIKARILDI"

Kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesi'nden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı. Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

"SÖZ VERMİŞTİNİZ NE OLDU?" DİYE SORMAYA GELDİM

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesi'nden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti: "Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."