İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

01.08.2022 17:55
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, kent merkezinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Kırklareli'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Akşener, vatandaşların çok zor şartlarda geçimini sürdürdüğünü söyledi.

İllerde ve ilçelerde esnafı gezdiğini anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin her yerinde her ilçesinde esnaf esnaf geziyorum çünkü uzun bir zamandır gördüm ki sizlerin dertlerinizin konuşulmadığı, problemlerinizin konuşulmadığı bir siyasi atmosfer var. Senin çocuğun işsiz, umutsuz, 'yurt dışına gidebilir miyim' derken, garsonluğu hedeflerken, mutsuz, üzüntülü yaşarken, onun karşılığı 5 maaş, 15 maaş alan danışmanların bol paralarla bir hayat sürdürdüğü bir Türkiye olmaz, olamaz. Nasıl esnaf için müşteri velinimetse seçmen de siyasetçiler için velinimet olacak. Siz büyük Türk milletisiniz."

Çayır tırtılı yüzünden ayçiçeği üreticilerinin çok zor durumda kaldığını anlatan Akşener, tırtılın en az yüzde 30 rekolte düşüklüğüne neden olacağını, çiftçinin zararının sigorta kapsamına alınıp ödenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi ve Pınarhisar ilçesinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Büyükkarıştıran beldesinde bir manavdan alışveriş yapan Akşener, vatandaşın sorunlarını yakından bildiğini söyledi.

YORUMLAR
500
'Gönlünüzdeki 13. Cumhurbaşkanı kim?' sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den cevap: Erdoğan'ın sinirini niye bozuyorsunuz? 'Gönlünüzdeki 13. Cumhurbaşkanı kim?' sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den cevap: Erdoğan'ın sinirini niye bozuyorsunuz? Murat İde'nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Murat İde'nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: AA

Meral Akşener, Kırklareli, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:55:46. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement