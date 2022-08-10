İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Artık seçmen velinimet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Niğde 'ye geldi. Akşener, Yeşilgölcük beldesinde halkla buluştu. 2,5 yıldır çok sayıda kent ve dükkan gezdiklerini dile getiren Akşener, halkın sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , "Seçmenin velinimet olduğu o yeni süreci, inşallah birlikte yeni bir siyaset anlayışını inşa ettik. Artık seçmen velinimet" dedi.

Kaynak: DHA

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