İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti

05.08.2022 19:53
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Akşener, kentte ilk olarak Armutlu ilçesinde esnafla bir araya geldi. Akşener, ardından Termal ilçesine geçti. Burada işletmecilerle sohbet eden Akşener, eşinin babaannesinin de Termalli olduğunu söyledi. Akşener, son olarak Yalova merkezde partililerle buluştu. Kendisini karşılayan partililere yönelik konuşma yapan Akşener, "20 Ocak 2020'den beri il il, ilçe ilçe ve esnaf esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde bugüne kadar hiç kendi partimi övmedim. Hiç başkasının partisini yermedim, propaganda yapmadım. Sadece ve sadece esnaf dükkanı işleten kardeşlerimizin sorunlarını, eleştirilerini, tavsiyelerini ve taleplerini dinledim. Arkadaşlarımız bunları soru önergesi, kanun teklifi, araştırma önergesi haline getirdi" diye konuştu.

Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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