İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Çelebi ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

Görüşmede, İYİ Partinin Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.