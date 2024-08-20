İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da Partililere Seslendi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da Partililere Seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul\'da Partililere Seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'da Tekstilkent ve Giyimkent yöneticileriyle bir araya geldi. Dervişoğlu, partililere hitap ederek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

20.08.2024 21:16
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Giden, küsen, istifa eden, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulus-i kalp ile sesleniyorum: Kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır. Hepsini Allah'ın izniyle yeniden partimize davet ediyorum. Bu birlikten güç doğmasını istiyorum." dedi.

Esenler'deki Tekstilkent'i ziyaret ederek Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çetin Arı, Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli ve üyelerle bir araya gelen Dervişoğlu, ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığına geçti.

Bina önünde partililere hitap eden Dervişoğlu, İYİ Parti hareketinin kalesi İstanbul'un, sadece kendileri için değil Türkiye'de başlattıkları iyiler ve cesurlar hareketinin de gerçek kalbi olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, aklının İYİ Partinin kurulduğu günlere gittiğini ve o dönemde Türkiye'nin dertlerinin neler olduğunu düşündüğünü belirterek, "7 sene öncesinden bugüne değişen hiçbir şey olmamıştır. O günkü sorunlar, bugün katlanarak devasa hale gelmiş, çözülmek üzere önümüzde duruyor. İYİ Partiye, İYİ Partililere, iyiler ve cesurlar hareketine olan ihtiyaç her geçen gün daha da çok kendisini hissettiriyor. O sebeple sorumluluğumuz ve omuzlayacağımız yük büyüktür. Allah omuzlarımıza kuvvet versin." dedi.

Partinin kuruluşundan itibaren netameli günler geçirdiklerini, Türkiye'de bazı şeyler değişirken yaşanan olumsuzluklardan kendilerinin de etkilendiğine dikkati çeken Dervişoğlu, "Zaman zaman üzüldük, umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. 'Biz nereye gidiyoruz?' diye kendimizi sorgulamak mecburiyetinde de hissettik ama gördük ki milletin bize ihtiyacı var. Madem ki millet bizi istiyor, çağırıyor, milletin bize yüklediği sorumluluktan kaçmamız mümkün değildir. Kritik bir tarihi eşikte üstlenilmesi icap eden bir sorumluluk varsa o görev iyilerin, cesurların, İYİ Partililerin görevidir." diye konuştu.

"Yeni bir gönül seferberliği ilan edeceğiz"

Dervişoğlu, bu süreçte yaşanan olumsuzluklarda kayıplarının bulunduğunu, dava arkadaşlarının birbirleriyle küskünlükler yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. Bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. Kırılmış gönüllere gireceksiniz, küskünlükleri, dargınlıkları bertaraf edeceksiniz, birlikten güç doğacağını, o gücün de bizden fazla büyük Türk milleti için gerekli olduğunu herkese haykıracaksınız. Giden, küsen, istifa eden, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulus-i kalp ile sesleniyorum: Kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır. Hepsini Allah'ın izniyle yeniden partimize davet ediyorum. Bu birlikten güç doğmasını istiyorum."

Partilerinin 8. yılına gireceğini ve önlerindeki dönemin kendileri için milat olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "25 Ekim 2017'ye denk gelen hafta sonunda Ankara'da hem kuruluş günümüzü idrak edeceğiz hem de yeniden birlik ve beraberliğimize vesile olması bakımından yeni bir gönül seferberliği ilan edeceğiz. Herkes davetlimizdir. Hangi siyasi geçmişten geliyor olursa olsun, gönlünü birleştirerek İYİ Partinin kuruluşuna katkı sağlamış ve gelecek yolculuğuna katkı sağlama iradesi sergileyen her bir insanımız bizim dava arkadaşımızdır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinde Dervişoğlu'na genel başkan yardımcıları, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul'da Partililere Seslendi - Son Dakika

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