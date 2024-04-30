İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ndeki makamında düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Dervişoğlu, görevinin farkında olduğunu belirterek, dava arkadaşlarıyla birlikte millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da yanıt verdi.

30.04.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ndeki makamında düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu TBMM"deki makamında gelişinde partisinin milletvekilleri tarafından karşılandı. Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Dervişoğlu, "Görevimin ve sorumluluğumun farkındayım. Dava arkadaşlarımıza layık olmak için elimden geleni yapacağım. Milletimize hizmet yolculuğunu da dava arkadaşlarımla el ele gönül gönüle sürdürme gayretine gireceğim. Türkiye'nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikteliğiyle aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de birbir geçeceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın da genel başkanımızdan görevi teslim alacağım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" şeklindeki cümlesine de yanıt veren Dervişoğlu "Kendisinden herhangi bir teklif beklemedim. Karar tabi kendisinindir. Bazı beyanları var. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Eğer ona bakarak hukuk oluşturursanız kimlere neler söyledi ve şimdi hangi çizgide ona bakmanız lazım" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, İYİ Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:43:57. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement