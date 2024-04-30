İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ndeki makamında düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu TBMM"deki makamında gelişinde partisinin milletvekilleri tarafından karşılandı. Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Dervişoğlu, "Görevimin ve sorumluluğumun farkındayım. Dava arkadaşlarımıza layık olmak için elimden geleni yapacağım. Milletimize hizmet yolculuğunu da dava arkadaşlarımla el ele gönül gönüle sürdürme gayretine gireceğim. Türkiye'nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikteliğiyle aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de birbir geçeceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın da genel başkanımızdan görevi teslim alacağım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" şeklindeki cümlesine de yanıt veren Dervişoğlu "Kendisinden herhangi bir teklif beklemedim. Karar tabi kendisinindir. Bazı beyanları var. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Eğer ona bakarak hukuk oluşturursanız kimlere neler söyledi ve şimdi hangi çizgide ona bakmanız lazım" diye konuştu. - ANKARA