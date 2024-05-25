İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'de iktidar yolculuğunu başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'de iktidar yolculuğunu başlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir\'de iktidar yolculuğunu başlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılanarak, Nevşehir'de bir iktidar yolculuğu başlattıklarını ifade etti. Dervişoğlu, Atatürk'ün mirasına sahip çıktıklarını ve Nevşehir'in Türkiye'de parlayan bir güneş gibi kendini göstereceğini belirtti. Belediye Başkanı Arı ise Nevşehir halkının demokratik refleks gösterdiğini vurgulayarak, milletin iradesinin üzerinde bir irade olmadığını söyledi.

25.05.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Nevşehir kazanılıyorsa Türkiye neden kazanılmasın diyerek Nevşehir'den bir iktidar yolculuğu başlattığımızı ifade edebilirim." dedi.

Belediye binası önünde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve partililer tarafından karşılanan Dervişoğlu, bina girişinde Arı'nın talimatıyla "T.C." ibaresi eklenen tabelayı inceledi.

Daha sonra makama geçen Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Nevşehir halkının 31 Mart seçimlerinde demokrasinin geleneklerine uyarak İYİ Partili Arı'yı seçtiğini belirtti ve seçmenlere teşekkür etti.

Başkan Arı'nın kendisini daha önce telefonla arayarak, Nevşehir Belediyesi tabelasına "T.C." ibaresini eklemek için davet ettiğini anlatan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bugün o sözü yerine getirmek için buradayım. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti elbette iki harften ibaret değildir. Cumhuriyet'in değerleri, kazanımları, bize yüklediği sorumluluklar ve geleceğe koyduğu vizyonu vardır. O sebeple bugün Nevşehir Belediyesinin tabelasına koyacağımız ibare aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıktığımızın delili olarak tarihe geçecektir. Nevşehir'in kendi kültürel değerlerini koruma iradesiyle Türkiye'de önemli izler bırakacak işlere imza atacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte Nevşehir Belediyesinin hakkını, hukukunu elbette Nevşehirliler savunuyor ama bizler de belediye başkanımızın yanında duracağız. Nevşehir Türkiye'de parlayan bir güneş gibi kendini gösterecektir."

"Belediye başkanımız Rasim Arı rekor oyla seçildi"

Dervişoğlu, bir gazetecinin, "İYİ Parti iktidar meşalesini yaktı mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Burada bizim açımızdan kazanılması zor gibi görünen bir seçim süreci yaşadık. Belediye başkanımız Rasim Arı rekor oyla seçildi. Nevşehir'de muvaffakiyet sağlayacak arkadaşlarla yola çıkılınca netice alınıyorsa, Türkiye genelinde de aynı şeyi yapmak mümkün. Buradan bir mesajım olsun. Nevşehir kazanılıyorsa Türkiye neden kazanılmasın diyerek Nevşehir'den bir iktidar yolculuğu başlattığımızı ifade edebilirim."

Belediye Başkanı Arı da Nevşehir halkının yerel seçimlerde demokratik refleks gösterdiğini belirterek, "Milletin iradesinin üzerinde bir irade olmadığını, milletin istekleri doğrultusunda hareket etmediğinizde nasıl bir tokat vurulacağının göstergesi olmuştur." dedi.

Kaynak: AA

Rasim Arı, İYİ Parti, Nevşehir, Türkiye, Güneş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'de iktidar yolculuğunu başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
19:12 Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
16:42 Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 19:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir'de iktidar yolculuğunu başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement