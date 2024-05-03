İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni GİK üyeleri toplandı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni GİK üyeleri toplandı

İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak ve İYİ Parti Tüzüğü'ne göre GİK dışından 3 isim atayabilecek.

03.05.2024 14:21
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk kez toplandı.

İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak.

İYİ Parti Tüzüğü'ne göre genel başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni GİK üyeleri toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni GİK üyeleri toplandı - Son Dakika
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