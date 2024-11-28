İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, " Abdullah Öcalan'a umut hakkı ve Meclis'te konuşabilme ihtimali konusunda AK Parti ile MHP'nin aynı düşüncede olduğunu ve hep beraber hareket ettiklerini gördük." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı teğmenlerin disipline sevkine değinen Kavuncu, verilecek kararın, sadece teğmenlerle ilgili olmayacağını, Milli Savunma Bakanlığının itibarını da etkileyecek bir karar olduğunu söyledi.

Kavuncu, teğmenlerin disiplini bozacak bir harekette bulunmadığını savunarak, "Teğmenlerin geleceğini karartacak bir adım atılmamasını ve konunun hassas bir şekilde düşünülmesi gerektiğini" belirtti.

Belediyelerin anaokulu ve kreş açmasına ilişkin konunun daha önce CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşındığını, Anayasa Mahkemesinin belediyelerin anaokulu açmasını uygun bulmadığına yönelik bir karar aldığını anlatan Kavuncu, 2007 yılında çıkan bir kanunla belediyeler tarafından anaokulu açılmasının yasaklandığını ancak 34 ayın altındaki çocuklar için kreş açılmasına izin verildiğini belirtti.

Konuyla ilgili Bakanlıklar arasındaki yazışmalarda kullanılan ifadelerde sıkıntılar olduğunu, doğru ifadelerin kullanılması durumunda bu tartışmaların yaşanmayacağını dile getiren Kavuncu, "Ayrıca 2007'de çıkmış bir kanunla ilgili uygulama, 17 yıl sonra iktidarın aklına geliyor. 17 yıl boyunca hiçbir belediyeye 'Siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir kanun var, anaokul açamazsınız.' demeyen iktidar, seçimlerden sonra bu kanunu hatırlamaya başlıyor. İşinize geldiği gibi kanunları çalıştıramazsınız. Türkiye'yi hukuk devleti yapacaksak, kanun ve mevzuatın herkes için geçerli olması lazım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili dile getirdiği "umut hakkı"na ilişkin tartışmalara değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamalarını aktardı. Kavuncu, "Abdullah Öcalan'a umut hakkı ve Meclis'te konuşabilme ihtimali konusunda AK Parti ile MHP'nin aynı düşüncede olduğunu ve hep beraber hareket ettiklerini gördük." dedi.

Bu konuda devlet şuuruyla hareket edilmesi konusunda uyarıda bulunduklarını belirten Kavuncu, "Biz bu oyunda yokuz. Sürekli hatırlatacağız, Türkiye'yi çıkmaz bir yola sokmalarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.