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İYİ Parti İlçe Teşkilatından 400 Kişi İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti İlçe Teşkilatından 400 Kişi İstifa Etti

İYİ Parti Didim İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları ve diğer yöneticilerin de aralarında bulunduğu 400 üye partiden istifa etti. İstifa süreciyle ilgili yapılan açıklamada, İYİ Parti'nin iktidara talip olmadığı ve muhalefete muhalefet olduğu ifade edildi.

İYİ Parti İlçe Teşkilatından 400 Kişi İstifa Etti
22.12.2023 - 12:52,
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İYİ Parti İlçe Teşkilatı ana kademe, ilçe kadın ve ilçe gençlik kolları yönetimleri ile parti üyesi 400 kişi partiden istifa etti.

İYİ Parti Didim İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında İlçe Başkanı Tolga Çetinel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tonbuloğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Can Keleş, İYİ Parti Aydın İl yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 400 üye partilerinden istifa etti. Toplu istifa süreciyle ilgili basın açıklaması yapan İYİ Parti Didim İlçe Eski Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsener, kendisinin de partiden istifa ettiğini ve 3 aylık süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini ifade etti.

Tezsezener yaptığı açıklamada, "Hepimiz için zor bir gün. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrasında güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemi yeniden ülke yönetiminde hakim kılmak için kuruluşundan bugüne büyük emek ve umutlarla Atatürk ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İYİ Parti'de ki görevlerimizden, üyelerimiz, delegelerimiz, ilçe başkanımız, ilçe divanı yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızın da ortak iradeleri sonucunda almış olduğumuz karara istinaden 4 ayı aşkın yol arkadaşımızla birlikte İYİ Parti'den istifa ediyoruz. İYİ Parti'yi, iktidara namzet ve alternatif olmak için kurduk. Ancak geldiğimiz noktada partimizin iktidara talip olmadığını üzülerek görüyoruz. Hakikate gözümüzü kapatmamız ne yazık ki hakikati ortadan kaldırmıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde siyasi partilerin tek başına iktidara gelebilmesinin çok zor olduğu aşikarken alınan hür ve müstakil siyaset kararının iktidara değil, muhalefete muhalefet olduğunu üzülerek görmekteyiz. İstifamızın ve üzüntümüzün sebebi ülkede muhalefetin kavga etmeden bir arada hareket etme zaruretini olan inancımızdandır. Genel İdare Kurulumuzca alınan hür ve müstakil olarak seçime girme kararını doğru bulmamakla birlikte bu kararı savunamayacağımızı düşündüğümüz için istifa kararı alarak partinin önünü açmayı tercih ediyoruz. Her birimiz İYİ Parti'de onlarca dost ve arkadaş biriktirdik. Dostluklarımız ilelebet baki kalacaktır. Bu hikayede bizlerle yol yürüyen bize güvenen tüm yol arkadaşlarımıza, il başkan ve il yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyor, siyasetin savaş alanı değil, bir uzlaşı alanı olduğunu hatırlatarak, dostça yollarımızı ayırıyoruz. Atatürk'ümüzün ilkeleri ışığında demokrasi ve adalete inanan Cumhuriyet'i yürekten bağlı demokrasi mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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