İYİ Parti İlkadım Meclis Grubu İki İstifa ile Düştü - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti İlkadım Meclis Grubu İki İstifa ile Düştü

İYİ Parti İlkadım Meclis Grubu İki İstifa ile Düştü

Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi'nde İYİ Parti'den iki üyenin istifası sonrası grup üye sayısı 6'dan 4'e düştü. Meclis toplantısında gündeme geçilmeden önce Adem Yıldırım ve Davut Numanoğlu bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceklerini açıkladı.

06.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:12
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Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi'nde 6 üyesi bulunan İYİ Parti'de 2 isim istifa edince grup düştü.

İlkadım Belediye Meclisi'nin 2025 yılı ilk toplantısının birinci oturumu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında meclis salonunda yapıldı. 8 gündem, 3 gündem dışı olmak üzere toplam 11 maddenin görüşüldüğü toplantının başında şok bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İlkadım Meclis Üyesi Adem Yıldırım, gündeme geçilmeden önce söz alarak partisinden istifa etiğini ve bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Meclis, bu açıklamanın ardından gündemin ilk maddesi olan 'komisyon üyesi seçimleri' teklifini görüşmeden partilerin katsayılarını belirlemek üzere araya gitti.

20 dakikalık aranın ardından söz konusu katsayı hesabı yapılırken, meclise bir de ek gündem maddesi hazırlanması için ikinci bir ara verildi. Verilen 2 ara, görüşmeler ve hesapların yapılmasının ardından bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti İlkadım Meclis Grup Başkanvekili Davut Numanoğlu, partisinden istifa ettiğini, yoluna bağımsız meclis üyesi devam edeceğini açıkladı. Yaşanan iki istifanın ardından İYİ Parti'nin meclis üyesi sayısı 6'dan 4'e düştü. Adem Yıldırım ve Davut Numanoğlu'nun istifa dilekçelerinin mecliste okunması ile İYİ Parti Grubu resmen düşmüş oldu. Yeni seçilecek ihtisas komisyonlarında sadece AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyeleri görev alacak.

Başkan Kurnaz: "Kimsenin ekmeği ile oynamadık"

Seçim öncesi verdiği söz üzerine kimsenin ekmeği ile oynamadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Önceki dönemde sözleşmeli olarak kadrolandırılan 64 personelin devamı konusunda bir karar aldık. Belediyemize hayırlı olsun. 'Personelimiz verimli değil' diye her zaman şikayet ediyoruz. Her personel bizim için kıymetli ve değerli. Planlanırken doğru planlanmadı diye şikayet etmiştik. Bu arkadaşlarımızın devam etmesi inşallah belediyemize hayırlı uğurlu olur. Çok spekülasyonlar yapıldı. 'Sözleşmeler uzatılmayacak' gibi söylemler oldu. Seçim kampanyası döneminde söylediğim bir şey vardı: 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım' diye. Bunu da defalarca ifade ettim. Tek şartımız var, çalışacak, katkı sağlayacak, aldığı maaşın karşılığını verecek. Neticede bu arkadaşlar bu dönemin sonunda memur olacaklar ve biz gelip geçeceğiz, çok belediye başkanları gelip geçecek ama bu arkadaşlarımız senelerce buralarda devam edecekler. Kendilerini de topladım, beklenti ve isteklerimizi paylaştık. Katkı sağlamalarını talep ettim. Bu arkadaşların büyük çoğunluğu teknik elemanlardan oluşuyor. Ek gündem maddemizde bu arkadaşların maaşlarını kararlaştıracağız. Bakanlık henüz ücret cetveli yayımlamadı. Komisyonda geçen yıl nasıl yapıldıysa aynı şekilde yaparak, karara bağlayacağız" dedi.

Mecliste 11 gündem maddesi, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti İlkadım Meclis Grubu İki İstifa ile Düştü - Son Dakika

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