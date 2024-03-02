İYİ Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, partisinin Okmeydanı'ndaki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında parti otobüsüyle Okmeydanı'na gelen Kavuncu, vatandaşları selamladı. Partililer tarafından karşılanan Kavuncu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüşerek karanfil dağıttı.
Ardından partililerle seçim irtibat bürosuna geçerek açılış kurdelesini kesen Kavuncu, her geçen gün 31 Mart'a, geleceğe dair inancının arttığını söyledi.
Kavuncu, yaşadıkları sıkıntılara rağmen verdikleri kararın millet tarafından anlaşılması, samimi teşkilat mensuplarının mücadeleye olan inancı, dirayeti, özverisi ve fedakarlığının ümidini, enerjisini ve 31 Mart'taki seçime yönelik çabasını arttırdığını kaydetti.
Buğra Kavuncu, "Oy isterken hep 'Ben İstanbul'u Murat Kurum'dan da Ekrem İmamoğlu'ndan da çok daha iyi yönetirim çünkü ben çok daha iyi bir yöneticiyim.' dedim ama bugün bir cümle daha ekleyeceğim. İyi bir idareci olmaktan çok daha kuvvetli başka bir kavram var. O yoksa zaten hiçbir şey olmaz. O da sevgidir." dedi.
Açılışa Alucra Belediye Başkanı ve İYİ Partinin adayı Suat Aybar, İYİ Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu ve partililer katıldı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak için birçok proje hazırladıklarını belirtti. Aktaş, 2035 yılı ulaşım ana planında yer alan Demirtaş-Çalı metro hattına başlayacaklarını ve toplam raylı sistem hattını 89 kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil alanlar, akıllı şehir yönetimi ve gençlere yönelik destekler gibi konular da açıklandı.
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