Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Açıklaması

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, düzenlediği basın toplantısında, "Seçime şu anda 9 ay kaldı. 9 aylık süre içerisinde biz yine vatandaşlarımızın içerisinde olacağız ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. Bizim iktidarımıza 9 ay kaldı" dedi.

Milletvekili Dursun Ataş gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seçime 9 ay gibi bir sürenin kaldığını ve 9 ay sonra seçimi kazanarak, hükümet olacaklarını söyleyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,

"Seçime şu anda 9 ay kaldı. 9 aylık süre içerisinde biz yine vatandaşlarımızın içerisinde olacağız ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. Bu sorunlara da çözüm üretmeye çalışacağız. Anketler yayınlanıyor ve partimizin geldiği nokta ortada. Herkes görüyor anketleri. Bizim iktidarımıza 9 ay kaldı. Esas söylemek istediğim şu ki; seçime 9 ay gibi bir süre kaldı. Anketleri sizde görüyorsunuz. Onlarda görüyorlar ve bizde görüyoruz. Biz artık iktidara geliyoruz. Ne sivil toplum kurulularına bir baskı yapılacak. Ne STK'ların başkanlarına, yöneticilerine, ne sizlere ve ne de iş adamlarına baskı yapılacak. İnşallah ülke refaha, huzura erecek. İnsanların bölünmediği, parçalanmadığı birbirleriyle kucaklaştığı, hiçbir ayrımın olmadığı bir Kayseri'yi hep birlikte yaşayacağız. 9 ay daha sabırlı olmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"700 milyon TL'lik bir camiye ihtiyaç var mı?"

700 milyon TL bütçesi ile Kayseri gündemine oturan cami hakkında açıklamalarda bulunan Ataş, "Kayseri'de bir cami meselemiz var. Ülkenin içerisinden geçtiği durum belli. Köylere, ilçelere kadar gidiyoruz. Vatandaşın arasındayız. Vatandaşın zor durumda olduğu bir ortamda, caminin 700 milyon TL gibi bir rakama mal olacağız söyleniyor ama bunun teknik kısmına baktığımızda müteahhitlerle veya bu işi bilen insanlarla konuştuğumuzda bize bunun daha fazlaya mal olacağı söyleniyor. İktidar tarafından da bu caminin bir hayırsever tarafından yaptırılacağı söyleniyor. Eğer hayırsever tarafından yapılacaksa niye belediye tarafından ihaleleri yapılıyor? Biz camiye karşı değiliz. Camiler yapılsın. Biz Kayseri'de ne kadar cami olduğunu da biliyoruz. Ancak kimine göre 20 bin kişilik kimine göre 13 bin kişilik bir camiye orada gerçekten ihtiyaç var mı? Hele ki 700 milyon TL'lik bir camiye ihtiyaç var mı? bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz siyasi sorumluluk içerisinde önümüzdeki süreçte telafisi mümkün olmayacak bir konuyla karşılaşmamak için de bugün burada sizlerin huzurunda not düşüyorum. O alanda 20 bin kişiyi taşıyacak bir caminin imar düzenlemesinin olmadığını ben biliyorum" diye konuştu.

GES konusunda yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade eden Ataş, "İş adamlarının GES konusu var şu anda Kayseri'de çok büyük bir problem. 2 gün önce ben bunları meclis gündemine taşıdım. Kayseri'de 1 milyar dolara yakın bu işle ilgili bir yatırım söz konusu. Maalesef 2019 yılında çıkan kararname ile 10 yıl alım garantisi verilerek bu işler yapılmış. Fakat tam ortasındayken, bir kural değişikliğiyle milletin elektriğine veya parasına çökülme gibi bir durum söz konusu. Bunu iş adamlarımız bize iletti. Bunun üzerine çok fazla siyaset yapmadım. Yapmamaya da çalışıyorum" dedi.

"Kayseri'de tekli eğitime geçilememesinin sebebi 30 bin Suriyeli öğrenci"

Kayseri'de 2 yıldır tekli eğitime geçileceğinin sözünün verildiğini ancak inşaatına başlanan okulların tamamlanamamasından ve yüksek sayıda Suriyeli öğrenci olmasından dolayı tekli eğitime geçilemediğini dile getiren Dursun Ataş, "Kayseri'de tekli öğretim sistemine geçilecekti. İktidar bunun 2 yıldır sözünü veriyor. 70 civarında da okul yapılıyordu. Şu anda bütün okullar durmuş durumda ve bu okulların tamamı şu andaki ekonomik kriz nedeniyle, maliyetlere gelen yüzde 400-500 artışlar nedeniyle müteahhitler bu işlerini bırakmış durumda ve birçoğuyla mahkemelik olmuş durumdalar. Yine bu caminin parasıyla bu okullar bitirilebilirdi. Buna da belediye el atabilirdi. Aldığım bilgilere göre Kayseri'de 30 bin civarında Suriyeli öğrenci olduğundan bahsediliyor ki bu bilgiler doğru. 30 bin Suriyeli bugün Kayseri'de eğitim görmüyor olsaydı. Şu anda tekli sisteme Kayseri geçmiş olacaktı. Bunlar devamlı halktan saklanıyor. Milletin bunlardan bilgisi yok ama her şeye rağmen eğer onlarda eğitim göreceklerse bu 70 adet okulun tamamlanması lazımdı" ifadelerini kullandı.

KTO seçimleri hakkında konuşan Milletvekili Dursun Ataş sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ticaret Odası seçimleri var. Ticaret Odası seçimlerinde de duyuyoruz. Önce birileri çıkartılıyor. Daha sonra el öptürülüp, vazgeçirtiliyor. Bunlar Kayseri'de konuşuluyor. İktidar olduğumuzda da çıkartmayacağız. Muhalefette de çıkartmıyoruz. Elbette ki bizim İYİ Parti üyelerimizin gönlünden geçen birisi vardır ve onlara gidip oy vereceklerdir. Emim olun ki 9 ay sonra onlarda rahatlayacak. Onlarda böyle devam etsinler. Bizim sadece onlardan isteyeceğimiz ve onların yapacağı iş şu; kendi üyelerinin sorunları neyse bize taşımaları ve bu sorunları çözmemiz için bizden talepte bulunmaları. Bize baskı kurmalarını isteyeceğiz. Başka türlü onlardan hiçbir beklentimiz olmayacak." - KAYSERİ