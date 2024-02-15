İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt İstifa Etti

Politika

İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, il yönetimiyle yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı da bir açıklama yaparak, Yurt'un istifa etmediğini, İYİ Parti Genel Merkezi'nin oluruyla görevinden el çektirildiği belirtildi.

İYİ Parti İl Başkanlığı ile görüş ayrılıkları olduğu gerekçesiyle yönetimi ile birlikte İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt'un ardından bir açıklama da İYİ Parti Manisa İl Başkanlığından geldi. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski İlçe Başkanı Mehmet Yurt'un 09.02.2024 tarih ve 01.01.273/449 sayılı İYİ Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu imzalı 'Görev Sonlandırma' yazısı ile görevden el alındığı ve aynı gün partinin kurucu İlçe Başkanı ve Kula Belediye Meclis Üyesi Yakup Yılmaz'ın Kula İlçe Başkanı olarak göreve getirildiği ifade edildi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Kula İlçe Başkanlığına, Kula Meclis Üyesi Yakup Yılmaz'ın atandığı bildirildi. - MANİSA