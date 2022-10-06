Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına İYİ Parti cephesinden ilk yorum: Siyaseten doğru bir hamle

CHP'nin TBMM'ye sunduğu "başörtüsü" yasa teklifine ilişkin İYİ Parti kulislerinde "doğru hamle" yorumu yapılıyor.

"YASAĞIN GERİ GELECEĞİ PROPAGANDASI YÜRÜTÜYORLAR"

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her dönem başörtüsü yasağı üzerine siyaset yürüttüğü ve bu alanı örselediğine dikkat çekerek "Başörtüsü özgürlüğünün sadece kendi dönemlerine has olduğunu, kendilerinin iktidarı kaybetmeleri durumunda yasağın geri geleceği propagandası yürütmüştür.

"KILIÇDAROĞLU İKTİDARIN SÖYLEMİNİ ELİNDEN ALMIŞTIR"

Cumhuriyet'in haberine göre, "Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, siyaseten doğru bir hamledir. Bu hamleyle Erdoğan'ın elinden 'muhalefet yasak getirecek' söylemini elinden alınmıştır" değerlendirmesinde bulunuyor. İYİ Parti kanadında Erdoğan'ın "anayasayla değişikliği" hamlesine ilişkin de şu yorum yapılıyor:

"MUTABAKATA DAYALI BİR METİN ORTAYA ÇIKMAZ"

"Siyasi iklimin geldiği durum üzerinden bakıldığında bir anayasa metni hazırlamanın zorluğu ortada. Toplum AKP kutuplaştırıldı. Mutabakata dayalı bir metin ortaya çıkmaz."