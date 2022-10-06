Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına İYİ Parti cephesinden ilk yorum: Siyaseten doğru bir hamle - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına İYİ Parti cephesinden ilk yorum: Siyaseten doğru bir hamle

06.10.2022 08:28

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ve CHP'nin kanun teklifine, İYİ Parti kurmaylarından olumlu tepki geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çağrısını da değerlendiren İYİ Partili kurmaylar, "Siyasi iklimin geldiği durum üzerinden bakıldığında bir anayasa metni hazırlamanın zorluğu ortada. Mutabakata dayalı bir metin ortaya çıkmaz" yorumunda bulundu.

CHP'nin TBMM'ye sunduğu "başörtüsü" yasa teklifine ilişkin İYİ Parti kulislerinde "doğru hamle" yorumu yapılıyor.

"YASAĞIN GERİ GELECEĞİ PROPAGANDASI YÜRÜTÜYORLAR"

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her dönem başörtüsü yasağı üzerine siyaset yürüttüğü ve bu alanı örselediğine dikkat çekerek "Başörtüsü özgürlüğünün sadece kendi dönemlerine has olduğunu, kendilerinin iktidarı kaybetmeleri durumunda yasağın geri geleceği propagandası yürütmüştür.

"KILIÇDAROĞLU İKTİDARIN SÖYLEMİNİ ELİNDEN ALMIŞTIR"

Cumhuriyet'in haberine göre, "Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, siyaseten doğru bir hamledir. Bu hamleyle Erdoğan'ın elinden 'muhalefet yasak getirecek' söylemini elinden alınmıştır" değerlendirmesinde bulunuyor. İYİ Parti kanadında Erdoğan'ın "anayasayla değişikliği" hamlesine ilişkin de şu yorum yapılıyor:

"MUTABAKATA DAYALI BİR METİN ORTAYA ÇIKMAZ"

"Siyasi iklimin geldiği durum üzerinden bakıldığında bir anayasa metni hazırlamanın zorluğu ortada. Toplum AKP kutuplaştırıldı. Mutabakata dayalı bir metin ortaya çıkmaz."

YORUMLAR (1)
  • Aytekin Yücel: Ülke Ekonomisi içler acısı Siz Türbanla ugraşiyorsunuz iktidar ve muhalefetin 2 partisi kol kola secimlere gidiyor Ülkede tek dert türban bırakın isteyen istedigi ozgurlugu yaşasın Siz Ekonomiye dönün Eyt Enerji dış politka bunlar size bir şeyler hatirlatiyor mu hayir Nasılsa hepinizin koltukları garanti cünki partiler ici demokrasi sıfır alternatif adayları hemen yok ediyorsunuz Yine barajı aşar muhalefet koltuklarınizi garantiye alirsiniz el ele kol kola secim sonucları şimdiden hayirli olsun Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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