Mecliste şehit isimleri krizi: Türkoğlu kürsüyü bırakmadı

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, konuşma süresinin dolmasına rağmen kürsüden ayrılmadı. Oturuma ara verilmesinin ardından da konuşmasını sürdüren Türkoğlu, şehit isimlerini okudu.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 5. maddenin görüşmeleri esnasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti önergesi üzerine söz aldı. Konuşma süresinin bitmesinin ardından kürsüden ayrılmayan Türkoğlu, konuşmasına devam etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. Ara verilmesine rağmen konuşmasına devam eden Türkoğlu, şehitlerin isimlerini okumaya başladı. Daha sonra ise İYİ Parti milletvekilleri toplu halde kürsüye giderek, Türkoğlu'na alkışlarla destek verdi. Türkoğlu'nun şehitlerin isimlerini bitirmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüye gelerek, alnından öptüğü Türkoğlu'na sarıldı.