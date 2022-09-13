İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum

13.09.2022 14:35
İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e katıldığı programda "Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimleri kazanacak bir aday mıdır?" sorusu soruldu. Akşener bunun üzerine "Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç." cevabını verdi.

2023 seçimlerinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Kulislerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adı ön plana çıksa da konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmış olduğu son çıkış tartışmaları farklı bir boyuta taşıyacak.

"BU ŞİMDİ ÇOK İYİ BİR SORU OLMADI"

Konuk olduğu programda "Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusunun yöneltildiği Akşener, bir süre duraksadıktan sonra "Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı" yanıtını verdi.

"GERÇEKTEN BİLMİYORUM"

Sonrasında konuşmasını sürdüren Akşener, "Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız. Kemal Bey ile ise Kemal Beyle, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım." dedi.

"BİZ CUMHUR İTTİFAKI GİBİ DEĞİLİZ"

Akşener adaylıkla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı adayının bu masadan çıkacağını ilk olarak Kılıçdaroğlu dile getirdi. Biz o masada bulunanlar olarak bunu olumlu bulduk. Dolayısıyla karar masadan çıkacak. Yani karar masadan çıkacak. Altılı Masa'yı oluşturan liderlerin o karara katılımını seçmenleri ve sahada gördükleri belirleyecek. Tartışacağız, biz Cumhur İttifakı gibi değiliz. Altılı Masa bir ortak akıl platformu."

YORUMLAR
500
Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine Akşener'den tepki: Gerek yoktu, bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine Akşener'den tepki: Gerek yoktu, bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır

Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'den 'Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?' sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement