İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum

2023 seçimlerinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Kulislerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adı ön plana çıksa da konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmış olduğu son çıkış tartışmaları farklı bir boyuta taşıyacak.

"BU ŞİMDİ ÇOK İYİ BİR SORU OLMADI"

Konuk olduğu programda "Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusunun yöneltildiği Akşener, bir süre duraksadıktan sonra "Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı" yanıtını verdi.

"GERÇEKTEN BİLMİYORUM"

Sonrasında konuşmasını sürdüren Akşener, "Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız. Kemal Bey ile ise Kemal Beyle, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım." dedi.

"BİZ CUMHUR İTTİFAKI GİBİ DEĞİLİZ"

Akşener adaylıkla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı adayının bu masadan çıkacağını ilk olarak Kılıçdaroğlu dile getirdi. Biz o masada bulunanlar olarak bunu olumlu bulduk. Dolayısıyla karar masadan çıkacak. Yani karar masadan çıkacak. Altılı Masa'yı oluşturan liderlerin o karara katılımını seçmenleri ve sahada gördükleri belirleyecek. Tartışacağız, biz Cumhur İttifakı gibi değiliz. Altılı Masa bir ortak akıl platformu."