İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Gürhan Özcan, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
Özcan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde bazı projelerini ilk 300 günde tamamlayacağını söyledi.
Özcan, "İlk 300" gün içinde vardiyalı çalışan anneler için gece kreşlerini hizmete alacaklarını, cadde ve sokak aydınlatmalarını tamamlayacaklarını, "sokak hayvanı" sorununu çözeceklerini, toplu ulaşımın 24 saat hizmet vereceğini, ilçe otogarlarının yenileneceğini, belediye hastaneleri açacaklarını, Gediz Nehri'ni temizleyeceklerini, vatandaşlara ucuz ekmek sunacaklarını söyledi.
Bütün projelerin maliyetini kendi gelirini oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçireceğini dile getiren Özcan, Manisa'nın girişimciliğin ve fırsatların şehri olacağını ifade etti.
Özcan, şehirde yatırımları ve istihdamı arttıracaklarını, markalaşmış, katma değerli ürünler üreteceklerini belirterek, bu sayede şehrin yaşam kalitesinin yükseleceğini, turizm potansiyelinin de harekete geçeceğini kaydetti.
Şehir şebeke suyunda yüzde 20'lik kayıp kaçağın önüne geçeceklerini aktaran Özcan, bu sayede Manisalılara mevcut fiyattan yüzde 50 indirimli şebeke suyu kullandırma imkanına erişeceklerini sözlerine ekledi.
Özcan'ın proje tanıtım programına partisinin Manisa İl Başkanı Zafer İksir ile Manisa Milletvekili Şenol Sunat da katıldı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Gürhan Özcan'dan Projeler - Son Dakika
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası konferansta, İslamofobiyle mücadele ve kültürler arası diyalog konuları ele alındı. Konferansa devlet yetkilileri ve uzmanlar katıldı.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta zaferlerini ilan edeceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, CHP belediyelerinin herkese eşit hizmet verdiği vurgulandı.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, proje lansmanında duyurduğu çalışmalarından biri olan TOKİ'ler arası ücretsiz ring servisleri projesini şimdiden hayata geçirdi. Edremit ilçesinin Erenkent (Yeni TOKİ), Erdemkent (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) mahalleleri arasında ücretsiz ulaşım başladı.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, kadınların toplumun ilerlemesindeki en büyük güç olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Ünalır, kadınların hak mücadelesine vurgu yaparak, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için yaptığı düzenlemeleri anlattı. Ayrıca, kız öğrencilerin okullaşma oranının arttığını ve kamudaki kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını belirtti.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?