İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Gürhan Özcan'dan Projeler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Gürhan Özcan'dan Projeler

İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Gürhan Özcan\'dan Projeler

İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Gürhan Özcan, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri paylaştı. Özcan, ilk 300 günde gece kreşleri, cadde ve sokak aydınlatmaları, sokak hayvanı sorunu, toplu ulaşım, ilçe otogarları, belediye hastaneleri, Gediz Nehri temizliği ve ucuz ekmek gibi projeleri tamamlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Manisa'nın girişimciliğin ve fırsatların şehri olacağını vurguladı.

08.03.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Gürhan Özcan, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri paylaştı.

Özcan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde bazı projelerini ilk 300 günde tamamlayacağını söyledi.

Özcan, "İlk 300" gün içinde vardiyalı çalışan anneler için gece kreşlerini hizmete alacaklarını, cadde ve sokak aydınlatmalarını tamamlayacaklarını, "sokak hayvanı" sorununu çözeceklerini, toplu ulaşımın 24 saat hizmet vereceğini, ilçe otogarlarının yenileneceğini, belediye hastaneleri açacaklarını, Gediz Nehri'ni temizleyeceklerini, vatandaşlara ucuz ekmek sunacaklarını söyledi.

Bütün projelerin maliyetini kendi gelirini oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçireceğini dile getiren Özcan, Manisa'nın girişimciliğin ve fırsatların şehri olacağını ifade etti.

Özcan, şehirde yatırımları ve istihdamı arttıracaklarını, markalaşmış, katma değerli ürünler üreteceklerini belirterek, bu sayede şehrin yaşam kalitesinin yükseleceğini, turizm potansiyelinin de harekete geçeceğini kaydetti.

Şehir şebeke suyunda yüzde 20'lik kayıp kaçağın önüne geçeceklerini aktaran Özcan, bu sayede Manisalılara mevcut fiyattan yüzde 50 indirimli şebeke suyu kullandırma imkanına erişeceklerini sözlerine ekledi.

Özcan'ın proje tanıtım programına partisinin Manisa İl Başkanı Zafer İksir ile Manisa Milletvekili Şenol Sunat da katıldı.

Kaynak: AA

Gürhan Özcan, Gediz Nehri, İYİ Parti, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Gürhan Özcan'dan Projeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:59:25. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Gürhan Özcan'dan Projeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement