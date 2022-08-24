İYİ Partili Sıdalı: "Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet" - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Partili Sıdalı: "Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet"

24.08.2022 18:26
İYİ Partili Sıdalı: "Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, sökümü için Brezilya'dan İzmir'e getirilmek üzere yola çıkan uçak gemisi NAe Sao Paulo'nun zehir saçtığını, bu gemiyi karasuları dışında tutmanın milli mecburiyet olduğunu söyledi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, sökümü için Brezilya'dan İzmir'e getirilmek üzere yola çıkan uçak gemisi NAe Sao Paulo'nun zehir saçtığını, bu gemiyi karasuları dışında tutmanın milli mecburiyet olduğunu söyledi.

Sıdalı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu tehlikeli atık kitlesine kucak açmanın bu topraklar için yapılmış tarihin en büyük kötülüklerinin başında geldiğini savunarak, "İzin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, geminin gelmesi için verdiği iznin, dolaylı yoldan asbest ithalatının da önünü açtığını iddia eden Sıdalı, herhangi bir geminin uluslararası sulara çıkmadan önce tehlikeli madde envanteri sunması gerektiğini söyledi. Sıdalı, "Biz böyle bir envanteri göremiyoruz. Geminin ülkemize gelme iznini veren Çevre Bakanlığı, bu izni envanteri görerek verdiyse burada büyük bir sorun var demektir, şayet görmeden verdiyse çok daha büyük bir sorun var demektir." ifadelerini kullandı.

Bu envanterin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydeden Sıdalı, "Zehir saçan bu gemiyi karasularımızın dışında tutmak milli bir mecburiyettir. Sadece Çevre Bakanının değil, Sağlık Bakanının da mecburiyetidir. Çünkü bu mesele tek başına çevre meselesi değil halk sağlığı meselesidir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
NAe Sao Paulo için 'yürütmenin durdurulması' talep edildi NAe Sao Paulo için 'yürütmenin durdurulması' talep edildi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Çelik Kongresi'nin açılışına katıldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Çelik Kongresi'nin açılışına katıldı
Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Sıdalı: 'Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:26:27. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Partili Sıdalı: "Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement