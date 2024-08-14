İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Patates Üreticilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi

Politika

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, iktidarın, patates üreticilerinin dertlerini duymazdan geldiğini söyledi.

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'da çiftçilerin sorunlarını dinlediğini ifade etti.

Patates üreticileriyle de bir araya geldiğini belirten Olgun, patatesin satış fiyatının maliyeti karşılamadığını kaydetti.

İktidarın patates üreticilerinin dertlerini duymazdan geldiğini dile getiren Olgun, fasulye, karpuz, domates yetiştiren çiftçilerin de zor durumda olduğunu söyledi.

Olgun, "Salatalığın, patatesin alındığı fiyatlarla çarşıda, pazarda bir bardak çay içemezsiniz, bir tane sakız alamazsınız." dedi.

Bir gazetecinin İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine Olgun, "İsmi geçen milletvekili arkadaşlarımız istifa edeli 2-3 ay oldu. Onlar bağımsız milletvekili, istedikleri partiye geçebilirler." ifadesini kullandı.

Basın toplantısında kasket takan Olgun, yanında getirdiği meyve ve sebzeleri kürsü önüne koydu.