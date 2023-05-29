14 Mayıs'ta hiçbir adayın salt çoğunluğu elde edememesi sonucu gidilen 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında sandıktan galip çıktı.
Bu durum CHP'de olduğu kadar Millet İttifakı'nın bileşeni olan İYİ Parti'de de sesler yükselmesine neden oldu. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Akşener'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Çağrısını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ifade eden Baykal, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı - Son Dakika