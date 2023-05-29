İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı - Son Dakika
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İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı

İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı

29.05.2023 05:00

Seçimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkmasının ardından İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Meral Akşener'e istifa çağrısı yaptı.

14 Mayıs'ta hiçbir adayın salt çoğunluğu elde edememesi sonucu gidilen 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında sandıktan galip çıktı.

AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI

Bu durum CHP'de olduğu kadar Millet İttifakı'nın bileşeni olan İYİ Parti'de de sesler yükselmesine neden oldu. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Akşener'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Çağrısını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ifade eden Baykal, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı
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Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı - Son Dakika
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